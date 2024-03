Recambios Ciudad: La tienda de repuestos del automóvil que da servicio a particulares y empresas

Recambios Ciudad se está consolidando en Ciudad Rodrigo tras abrir sus puertas en el mes de abril del pasado año 2023 en la Avenida de Salamanca 96. Se trata de un establecimiento con más de 400 m2 de exposición al público a modo supermercado en el cual el usuario de vehículos podrá encontrar cualquier pieza de repuesto, bien sean accesorios de interior, exterior o piezas de motor.

La gerencia la lleva el matrimonio mirobrigense formado por Cristina Martín y Manuel Martín que, tras un golpe de suerte decidieron quedarse a invertir en su municipio y dar un servicio a Ciudad Rodrigo y su comarca con este establecimiento que nada tiene que envidiar a tiendas de grandes urbes.

Desde una simple alfombrilla o bombilla, pasando por escobillas limpiaparabrisas, matrículas, una gran gama de baterías o cualquier pieza del motor que se haya desgastado, el conductor podrá encontrarlo en Recambios Ciudad.

La tienda está orientada no solo al repuesto del vehículo particular o turismo, sino al industrial o al vehículo agrícola, habiendo a disposición una gran gama de accesorios para remolques y tractores.

Los aficionados a las dos ruedas, están también de suerte, pues podrán adquirir piezas de recambio de primera necesidad como pueden ser las baterías de arranque, bujías, filtros de aceite y aire, aceites de cadena o cualquier accesorio que necesite para su moto.

Será difícil no encontrar in situ la pieza necesaria, pero si no estuviera en stock en 24h. el cliente podría tener la pieza que necesita.

El profesional y el público en general también tiene a disposición un amplio Stock de herramientas para el taller bajo el paraguas de marcas de calidad. Además de encontrar en el establecimiento una gran variedad de artículos para la seguridad en el trabajo de la mecánica.

Una gran gama de aceites lubricantes, anticongelantes y refrigerantes a los mejores precios para que nuestro vehículo esté en perfectas condiciones.

Manuel y Cristina ofrecen a la vez, un servicio inmediato de entrega a talleres cercanos, ofreciendo también al usuario particular la instalación de piezas fáciles como baterías, limpias, matrículas, amortiguadores de maletero o accesorios de instalación fácil.

Para la atención telefónica se puede llamar al 923 48 23 12 y al 692 13 36 55