“Las Cofradías cuentan con el apoyo institucional del Ayuntamiento, hacen una labor muy importante de preservación de la tradición vinculada a la religiosidad popular y como atractivo turístico”

Ciudad Rodrigo vuelve a su vida cotidiana tras haber pasado las carnestolendas; hay que hacer frente a todo un año que queda por delante en el que los mirobrigenses desplieguen todo su potencial turístico y empresarial del que disponen para que sus cuentas cuadren el 31 de diciembre.

Para ello, el consistorio mirobrigense trabaja junto a otras instituciones públicas llevando a cabo sus ideas afrontando situaciones de mucha enjundia y no de fácil manejo.

A la cabeza de todo está el alcalde de Ciudad Rodrigo Marcos Iglesias, que indica a los lectores de este medio de comunicación los pasos que se van dando para asegurar el futuro en la Ciudad del Águeda.

Pregunta: Sr. Iglesias: Miróbriga comienza el año con una fuerte inyección económica con la celebración del Carnaval. A pesar de no acompañar el tiempo, en líneas generales ¿cómo salió la cosa?

Respuesta: Bien en términos generales. Pudimos disfrutar de un buen Carnaval del Toro, donde el tiempo nos acompañó menos, pero donde en muchos ámbitos fue muy bueno, como en lo taurino o en otros aspectos festivos, sin olvidar el Carnaval Cultural previo que hay que reseñarlo. También tomamos nota de otras necesidades y nos ponemos a trabajar sobre ellas.

P: Aunque no estén cerradas la cuentas a día de hoy, el desembolso municipal viene siendo de 350.000 euros hablando a groso modo ¿Gasto o inversión?

R: Creo que el Carnaval del Toro es una inyección fuerte en la economía local y comarcal, especialmente a efectos de hostelería y de pernoctaciones. Somos una ciudad donde el sector servicios es muy importante. Este medio lo visibilizaba recientemente en una noticia, que creo que fue muy ilustrativa del impacto de esta fiesta. El Carnaval, por ejemplo, ha ayudado a que las contrataciones en el mes de febrero fueran cerca de 500. A pesar de todo, el Equipo de Gobierno siempre tratamos de contener el gasto, haciendo frente con mucha gestión a la inflación que a todos nos acecha. Este año, a pesar de que ya se veía que había subido el precio de los astados, los hemos conseguido por importe bastante aproximado al año anterior. Que nadie dude de que el Carnaval contribuye a dinamizar la economía local.

P: Pasado el Carnaval, llega la Semana Santa, una oportunidad de oro para dar a conocer la cultura y el patrimonio de la localidad, la delegación de turismo y comercio supongo la tendrá usted al máximo esfuerzo.

R: Todas las concejalías se implican en que la actividad, comercial y turística, sea la mejor por Semana Santa. Estamos cuidando todos los detalles y tratando para que haya dinamismo. La Semana Santa es un momento precioso donde nuestra ciudad brilla. Todo el mundo coincide que comercial y turísticamente la Semana Santa es una oportunidad. Por otra parte, tengo que destacar que nuestra Semana Santa es de una belleza especial y por eso hemos hecho una gran apuesta en la última feria internacional a la que hemos asistido, la Bolsa de Turismo de Lisboa. En el ámbito comercial, volveremos con los concursos de primavera, en colaboración con los comerciantes.

P: ¿Hay consenso entre la Diócesis, cofrades y Ayuntamiento para que la Semana Santa salga bien?

R: La relación del Ayuntamiento con la Diócesis y las cofradías es extraordinaria. Somos conscientes de que esa unión, entre todos, engrandece nuestra Semana Santa. Hemos tenido varias reuniones de trabajo. También colabora la Diputación Provincial, que está presente financiando algunos montos, junto al Ayuntamiento. Quiero agradecer a las siete cofradías de Semana Santa su trabajo desinteresado. Cuentan con el apoyo institucional del Ayuntamiento pues hacen una labor muy importante, de preservación de la tradición vinculada a la religiosidad popular y como atractivo turístico.

P: Según los comerciantes y hosteleros de Ciudad Rodrigo, la Ciudad no termina de despegar en cuanto al turismo, si descartamos fechas puntuales. ¿Este equipo de gobierno continúa con los pasos de los anteriores para dar a conocer la Ciudad o se están acometiendo nuevas estrategias?

R: Las estadísticas son siempre crecientes y avalan las iniciativas municipales, aunque todavía hay mucho campo de trabajo. La misión del Ayuntamiento es dar a conocer la ciudad y eso lo venimos haciendo en los foros más habituales – Fitur, BTL…- o en nuevos, como en la Feria de Covilhã (Portugal), que fue un descubrimiento para nosotros. Las estrategias que tenemos encima de la mesa son muy ambiciosas y deben de servir para que el sector empresarial vea una oportunidad en ellas. Tenemos que desarrollar 1,8 millones de euros en el Plan de Sostenibilidad Turística, sobre el que ya vamos trabajando. En breve anunciaremos el lugar del aula o centro de recepción relacionado con Siega Verde en Ciudad Rodrigo, ya venimos trabajando en una nueva iluminación monumental y ya está en marcha el estudio de las pasarelas sobre el río Águeda, favoreciendo un ruta peatonal y ciclista que será única. También vamos a apostar de forma decidida por las rutas senderistas y de ciclismo, como alternativas deportivas. Asimismo, vamos a avanzar en poner en valor la zona de la Alameda de la Moretona, en un proyecto de custodia medioambiental que convierta al lugar en un gran espacio natural y de ocio.

P: Los jóvenes mirobrigenses ven su localidad aburrida, con un futuro incierto. De hecho, según el INE la comarca perdió en los últimos 25 años 10.000 habitantes; casi 3.000 (2.743) sólo Ciudad Rodrigo. ¿Qué planes a corto o largo alcance tiene el gobierno local para incentivarlos?

R: Desde el Ayuntamiento pensamos mucho en la juventud. Siempre digo que hay tres claves sobre ellos: su formación, su trabajo y su ocio. Sobre la formación, estos años se ha aumentado levemente la formación profesional, bien pública o privada como el Centro Nazaret Blanco; que demuestra el valor de la iniciativa privada. Nos venimos preocupando mucho de las Acciones de Formación o Programas Mixtos, que se han desarrollado en estos años en mayor número que nunca y de gran calado. En los próximos días, comenzaremos otra acción muy interesante relacionada con la dependencia (“Acompañados” se llama). Sobre el trabajo, estamos trabajando en la creación de suelo industrial que es fundamental para que haya oportunidades laborales y ya estamos hablando de crear un Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (que queremos que sea en el antiguo centro de Salud) con el fin de dotar energía al territorio. En algunos sectores ahora hay falta de mano de obra. Sobre el ocio, hemos impulsado un Centro Joven (La Parada de la Colada) y son constantes las actividades juveniles, la última en el Cine Juventud, con más de 100 chavales. Pero es cierto que todo trabajo es poco, pues la situación de la despoblación, que afecta a buena parte de los territorios rurales de Europa, es una preocupación que tenemos muy presente. Pero necesitamos de una estrategia europea, estatal, autonómica y provincial… Desde la Junta se empieza a hablar de un Plan de la Raya. Ojalá otras instituciones también apuesten por nuestro territorio para que la juventud tenga futuro.

P: El tema de vivienda para ellos ¿es un problema en Ciudad Rodrigo, o es solamente laboral?

R: Es más un problema laboral que de vivienda, pues todos sabemos que ha vivienda disponible en este momento en varios sitios. Yo me alegro mucho que durante estos últimos años se haya desbloqueado el tema del Fortín de Castaños, problema enquistado desde hacía mucho tiempo y que ha contado con toda la colaboración del Ayuntamiento. Me alegro también mucho de que barrios, como Las Canteras, estén creciendo, con gente joven que apuesta por nuestra ciudad. En breve, comenzaremos la urbanización de la segunda fase de la calle Las Canteras, por petición de nuevos residentes. Por último, con la Junta de Castilla y León, estamos transformando las antiguas viviendas de Obras Públicas para alquiler, especialmente juvenil. En breve también sacaremos a subasta terrenos municipales para venta de vivienda. Como se ve, la vivienda también centra la iniciativa pública del Ayuntamiento.

P: La conexión ferroviaria con Madrid, el norte de España y Portugal nos consta que usted no quiere perder ese tren y está presente en varias reuniones entre ambos países, ¿Hay intención estatal de abrir estas líneas de transporte?, ¿El cambio de gobierno en Portugal a uno más conservador puede afectar positiva o negativamente a lo ya andado?

R: He pedido una reunión al ministro Óscar Puente pero todavía no tengo respuesta. Llevo años queriendo mantener una reunión con Renfe, pero no ha sido posible. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, así como los pueblos de la comarca, exigimos al Gobierno el desarrollo ferroviario de nuestro territorio fronterizo. Tiene que volver el tren que venía de Lisboa hacia Francia y viceversa y que paraba en Ciudad Rodrigo. El único tren que teníamos, por la pandemia nos lo quitaron. Y ni está, ni se le espera… No vamos a cansarnos de reivindicar esta necesidad. Como no vamos a parar de pedir que se agilice la electrificación de la vía férrea para que el Corredor Atlántico Norte sea una oportunidad para nuestro territorio, para lo que esperamos contar con el apoyo del Gobierno Portugués.

P: Hace poco se han hecho públicos los presupuestos de La Junta de Castilla y León con la prioridad de lo ya hablado, combatir la despoblación. El PSOE ve incertidumbre, “engaños”, en definitiva “venta de humo”.

R: La Junta ha inyectado, a petición del Ayuntamiento que presido, fuertes recursos en Ciudad Rodrigo en los últimos años. De la mano de la Junta de Castilla y León ha venido reforma de la Estación de Autobuses, de la avenida de España, el reasfaltado de la avenida de Béjar, el Plan Director de la Catedral, el arreglo del Ayuntamiento con la cúpula del Patio, la Rúa del Sol, la rehabilitación de las plazas púbicas como la de Amayuelas, la Alameda Vieja… En los presupuestos de este año de la Junta viene recogida la ampliación del POLÍGONO LAS VIÑAS. Tiempo al tiempo. Yo como alcalde asumo el compromiso de que va a ser una realidad y así cada poco tiempo me intereso porque ello sea.

P: Parece que hay preocupación por financiación de la Feria de Teatro por su ausencia en los presupuestos de la Junta de Castilla y León ¿Ha sido un fallo de la Junta o hay alguna novedad?

R. El desarrollo de la Feria de Teatro de la Junta de Castilla y León está asegurado y así nos lo ha hecho saber la Junta de Castilla y León, que ya está hablando con Civitas y con el Ayuntamiento sobre la forma de hacer llegar la financiación a la Feria, que ojalá venga acompañada de un aumento.

P: En el último pleno se debatió con diferentes mociones la forma de poder ayudar al sector ganadero, VOX cargando responsabilidades a las arcas municipales y PP instando a o tras instituciones. La mayoría de los ganaderos de esta zona tienen sus tierras en otros municipios ¿Hasta qué punto puede comprometerse con el sector ganadero el consistorio mirobrigense?

R: El apoyo a los ganaderos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y mío como alcalde es una realidad. El resto de alcaldes de la comarca también les apoyan. Les he recibido varias veces, he facilitado que le den una carta al presidente de la Junta en el Salón de Plenos y he trasladado muchas de sus preocupaciones. Pero es un ilógico que Vox de Ciudad Rodrigo pida al Ayuntamiento lo que es competencia de la Consejería de Agricultura que Vox dirige. Se vislumbra un desconocimiento del ordenamiento jurídico por Vox Ciudad Rodrigo. Hay cosas que pide Vox que no pueden ser asumidas legalmente un Ayuntamiento pues es una competencia autonómica de la Consejería. Que conste que desde el Ayuntamiento apoyamos a los ganaderos porque son fundamentales en nuestro territorio.

P: El Ayuntamiento oñorense recibirá 650.000 euros por una parcela industrial más de 10.000 m2. por parte de un tándem empresarial de Iberdrola y BP para montar una gran electro gasolinera. Esto quiere decir que con suelo industrial hay posibilidades de que se instalen empresas. Ciudad Rodrigo lleva un gran retraso con el suelo industrial, en el reciente pleno dejó usted caer que la Junta había hecho compras de terreno. ¿Cómo va la cosa?

R: Demuestra que nuestra frontera puede ser un lugar de oportunidades si la preparamos para ello y que toda la comarca debe tirar junta del carro. Siega Verde, la Villa Romana de Saelices, el Museo de los Fósiles de Monsagro o Irueña en Fuenteguinaldo… por poner algunos ejemplos, cogen fuerza en la comarca y eso es bueno para todos.

En Ciudad Rodrigo también se desarrollan algunas iniciativas empresariales como la apertura del matadero que ha contratado a varias decenas de personas. Como bien dice, sobre la ampliación de Las Viñas, ésta es una realidad y ya se están adquiriendo terrenos y la Junta ha presupuestado parte de su coste. Varitas mágicas no tenemos, pero el devenir de los próximos años es fundamental para labrar nuestro futuro como ciudad y como comarca, y trabajo institucional y político lo hay, y muy intenso. Tener suelo industrial es clave.

P. Ya para terminar anime a nuestros lectores que están fuera de Ciudad Rodrigo a pasar estos días de la Semana disfrutando de esta ciudad.

La Semana Santa es un tiempo espectacular, donde vienen a visitarnos muchas personas y también donde muchos mirobrigenses vuelven a pasar esta fiesta, en familia. Que disfruten mucho.