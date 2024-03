Repartidas las primeras palmas para acompañar a La Borriquilla el Domingo de Ramos

La Cofradía de Jesús Amigo de los Niños no tomará parte en la procesión del Domingo de Resurrección

La Cofradía de Jesús Amigo de los Niños de Ciudad Rodrigo llevó a cabo en la tarde del jueves, en el Centro Parroquial de Santa Marina, su habitual reunión previa a la Semana Santa, que este año se ha adelantado respecto a lo que suele ser habitual (la víspera del Domingo de Ramos) para no coincidir con el Certamen de Bandas ‘Toques de Esperanza’ en el que va a participar la Banda de la Cofradía.

Esta reunión comenzó con la presidenta de Cofradía, Mamen Castaño, recordando las palabras que pronunció en torno a la procesión de la entidad el Pregonero de la Semana Santa 2024, Enrique Crespo, quién exhortó a que nunca se permita que se acabe la Cofradía. De cara a este año, tienen 10 altas, aunque como es lógico por cuestiones de edad también han sufrido algunas bajas.

De cara a esas nuevas altas, la Cofradía se ha visto obligada a comprar medallas, ya que les quedaban pocas. En concreto, se han encargado 100, para tener para un largo período de tiempo, lo que ha implicado un fuerte gasto que repercutirá en las cuentas de la Cofradía del 2024. En lo que respecta a las de 2023, la Cofradía arrancó el año con 745€ de saldo, cerrándolo con 1.278€. Como movimientos económicos relevantes están los 627€ recaudados en cuotas o los 441€ de la venta de las palmas (que costaron 250€).

Lo que no ha supuesto un gasto, ya que se lo han hecho de forma gratuita, es el arreglo de la carroza de la Cofradía, que tuvo un problema el año pasado (no era fácil de detectar a simple vista), por el cual la estructura quedó enganchada en su parte baja (que es como tiene que cruzar la Puerta de La Colada). De cara a la procesión de este Domingo de Ramos, en la tarde del jueves comenzó la venta de las palmas, con dos tamaños (continuará en la tarde del sábado, de 16.00 a 17.30 horas, en el mismo Centro Parroquial).

Por cierto, que en esa procesión participarán los representantes de otras Cofradías con sus túnicas, algo que este año no ocurrirá en todas las procesiones. Además de no participar como es habitual en los desfiles de El Silencio y Las Angustias, este año tampoco lo hará nadie en la procesión de las Cinco Llagas, mientras que en las procesiones de La Oración del Huerto y la Santa Cruz, los representantes de otras Cofradías lo harán con traje negro.

Durante la reunión de la tarde del jueves, la presidenta de la Cofradía comunicó asimismo que se ha decidido no participar en la procesión del Domingo de Resurrección, explicando que “hay que darle una vuelta a la Semana Santa; el año pasado ya se notó que fue a menos”, y hasta que no haya cambios, no volverán a salir esa jornada. Por último, también se habló de la necesidad de renovar los cargos de la Cofradía, estando previsto convocar una reunión para el mes de octubre siempre que haya voluntad de los cofrades de asistir a la misma.