Los Juegos Escolares volverán a contar con un ‘Torneo de Primavera’

Para que la mayoría de equipos participantes no finalice tan pronto la temporada (a algunos otros todavía les quedan las fases eliminatorias provinciales), la Diputación de Salamanca ha vuelto a convocar un Torneo de Primavera, en el que podrán participar los 135 equipos de las comarcas de Ciudad Rodrigo/Vitigudino y Tierras de Salamanca que han disputado los Juegos Escolares de Fútbol Sala y Baloncesto durante este curso 2023/2024.

A diferencia de la competición regular de los Juegos Escolares, este Torneo de Primavera tiene formato eliminatorio desde el inicio, con lo cual habrá equipos que apenas disputen un encuentro. El Torneo dará arranque justo tras las vacaciones de Semana Santa, el 6 de abril, aunque varios equipos no lo iniciarán hasta el sábado 13 (incluido por ejemplo los benjamines A y C del III Columnas que el sábado 6 jugarán la Final Four de la temporada ‘regular’).

Por un lado, los 4 equipos mirobrigenses de baloncesto sí iniciarán el Torneo de Primavera el sábado 6, jugando la ‘Ronda Previa’: el Alevín Femenino de la Escuela de Baloncesto se medirá al Santa Marta Masculino; el Infantil Femenino de la Escuela, al IES Senara B Masculino; el Cadete Masculino, al Carbajosa Mixto; y el Juvenil Mixto, al Béjar Mixto. En las tres primeras categorías, los equipos mirobrigenses pasarían en caso de ganar a los cuartos de final, que se jugarán el sábado 13, mientras que el Juvenil Mixto lo haría directamente a las semifinales de su categoría, programadas para el mismo día.

En materia de fútbol sala, el sábado 6 arrancarán el Torneo de Primavera, también jugando la Ronda Previa, dos equipos de la comarca: el Benjamín B del III Columnas, que se medirá al Ayto Aldeatejada B; y el Infantil del IES Campo Charro, que tendrá como rival al Ayto Santa Marta B.

El resto de conjuntos entrarán en liza el sábado 13. En categoría Benjamín, el III Columnas A jugará la ronda de octavos de final frente al Ayto Aldeatejada A, mientras que el III Columnas C lo hará frente al ganador del encuentro de la ronda previa entre el Ayto Terradillos B y el Ayto Santa Marta B. En alevines, el único representante del III Columnas se medirá también en octavos al ganador del partido de la previa entre el Ayto Carbajosa y el Ayto Zamayón.

En la categoría Infantil, el III Columnas Masculino se enfrentará al ganador del duelo previo entre el Ayto Béjar y el Ayto Cantalapiedra, y el III Columnas Femenino, ante el triunfador del partido ente el Ayto Santa Marta D y el Ayto Pelabravo. Por último, en categoría Cadete, el IES Campo Charro jugará el sábado 13 de abril los cuartos de final frente al Ayto Guijuelo Femenino. Dependiendo del número de equipos involucrados en cada categoría, las finales se disputarán el sábado 27 de abril, o los sábados 4 y 11 de mayo.