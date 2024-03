Alerta por una estafa entre usuarios de Netflix

En los últimos días se ha detectado una nueva campaña de phishing dirigida a usuarios de Netflix. Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera suplantando a esta plataforma, según ha publicado OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).

Los amigos de lo ajeno te envían un email en el que alegan que ha habido un problema con el proceso de pago con la entidad bancaria y no pueden renovar su suscripción. Por eso, te solicitan que accedas al enlace que viene incluido en el cuerpo del correo y que rellenes el formulario con tus datos personales y bancarios para proceder correctamente al pago.

Y te urgen, porque desde el subjet ya indican "Último recordatorio antes de cerrar mi cuenta", aunque si nos fijamos en el origen, vemos que es un Servicio al Cliente de una dirección desconocida.

Si has recibido el correo, aunque no hayas proporcionado ninguna información, debes marcarlo como correo no deseado y eliminarlo de tu bandeja de entrada.

Pero si has picado y les has proporcionado los datos de tu tarjeta de crédito o información personal, es muy importante que se lo comuniques a tu banco para que puedan tomar las acciones pertinentes, como la cancelación de la tarjeta que has introducido, por ejemplo.

Fuente: OCU.