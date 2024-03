Las últimas miradas, sonidos y curiosidades del Carnaval del Toro 2024

Un día por otro, por aquello de no saturar informativamente hablando (porque lleva preparado bastantes días), aún teníamos pendiente de publicar el habitual repaso que hacemos en Ciudad Rodrigo Al Día a las imágenes ‘curiosas’ que nos dejó el Carnaval del Toro 2024, incluido el preCarnaval, junto a varios clips de vídeo. Algunos de estos materiales no habían visto la luz todavía, mientras que otros ya habían sido publicados, pero merecen una ‘republicación’, con explicación adicional.

-Hasta con asientos: Los madrugones que se pegan algunos fieles de la Rondalla III Columnas para coger las invitaciones para la presentación de sus Coplas son tan grandes que al menos dos personas acudieron este año con asientos para estar más cómodos en la cola.

-Para los foráneos: Una de las estampas habituales en la presentación de esas Coplas es que unos cuantos asistentes saquen sus móviles para grabar la interpretación justo al final del Forastero, con el objetivo principal de enviársela algún foráneo que acaba ejerciendo de ‘forastero’ durante el Carnaval.

-Por si acaso cojo las 10: La expectación por las entradas para el baile de disfraces de adultos fue tal aquella fría mañana de enero en la que se pusieron a la venta que hubo personas que, aunque habían acudido con intención de coger sólo 4, 5 ó 6, acabaron por coger el máximo que se podía, 10, ‘por si acaso’.

-Suerte: Precisamente, a una persona que iba a por 10 le coincidió justo un número ya inferior (quedaban 4 ó 5), con lo cual renunció a comprar, corriendo el turno a la siguiente persona en la cola, que literalmente dijo un claro “¡qué suerte he tenido!” al haber conseguido las últimas entradas a la venta.

-De Santa Marta a Ciudad Rodrigo: Una de las casetas instaladas en los antiguos Jardines Bolonia llegó a Miróbriga ‘procedente’ de Santa Marta de Tormes, o al menos eso lucía en su rotulación (‘Peña Taurina Santa Marta de Tormes’ –faltaban algunas letras-), que fue tapada por varios carteles del Carnaval.

-Previamente: En la ronda de la Rondalla III Columnas a la Reina y Damas del Carnaval, todas ellas de la familia Pérez de Burgos, varias integrantes de esta familia que en su día también formaron parte de la Corte de Honor del Carnaval estuvieron buscando sus cintas conmemorativas en el estandarte que porta la murga mirobrigense.

-Piropos cruzados: Los responsables del tablao 47 estaban en pleno montaje en la mañana del domingo previo al Carnaval cuando aparecieron por las inmediaciones las Águedas, que iban a ser recibidas en la Casa Consistorial, generándose un cruce de piropos entre ambos colectivos.

-Un pregón más: Las ‘bajas’ tras la pandemia del coronavirus de dos de los pregones que eran habituales de forma previa a la misma, los del Porvenir y los Amigos del Alguacilillo, han dejado el programa del preCarnaval un poco más desahogado, pero el año que viene podría haber un pregón más, si acaba saliendo para adelante la propuesta que medio en broma medio en serio se hizo en la fiesta carnavalera de Amanecer de que ésta entidad cuente con uno en 2025.

-Con copla: La famosa Puerta de la Rúa del Sol tuvo pegada, al menos durante unas horas en las vísperas de arrancar el Carnaval, la copla que la Rondalla III Columnas dedicó a la situación vivida con la misma durante la subasta de los tablaos.

-La programación: Antes de que la zona quedase cubierta por barracas, se podían ver a la perfección en el antiguo Badulake las imágenes de todos los astados protagonista del Carnaval 2024, mediante un ejemplar gigante del póster que lanza cada año la Revista El Registro.

-Protegido: La lluvia empezó a visitar el Carnaval desde el primer acto en el coso taurino de la Plaza Mayor, la prueba del caballo de los Amigos del Alguacilillo, teniendo que proteger Joaquín Sánchez ‘Tato Galerías’ el altavoz con el que fue dirigiendo el desarrollo del evento.

-Preparando: El mismísimo Jefe de la Policía Local, Narciso Caridad, estuvo taladro en mano en la tarde del Jueves de Casetas colocando, en unas jardineras situadas en la Avenida de Yurramendi, unas señales marcando la prohibición de que los vehículos siguieran subiendo por la vía (tenían que desviarse por la calle Báscula). Como las señales no iban a entrar en funcionamiento de forma inmediata, en ese momento fueron tapadas con un plástico.

-“Yo ya he acabado”: Una vez Antonio Amorós concluyó su pregón para el Bolsín Taurino, el público le brindó la habitual larga ovación. Finalizados los aplausos, el pregonero se quedó en el escenario a la expectativa, ya que nadie subió al escenario de forma inmediata, saliéndole un espontáneo “yo ya he acabado” a modo de advertencia.

-Pompones: A la salida del Teatro Nuevo de ese pregón del Bolsín se puso en marcha la habitual comitiva hacia el pregón de las Casetas de la Plazuela del Buen Alcalde. En ese mismo arranque de la comitiva junto al Teatro se empezaron a repartir un sinfín de pompones, a los que se dio varios usos, como se puede ver en la imagen.

-¡Viva la Pregonera!: A lo largo del pregón de Montserrat Mendo para las Casetas de la Plazuela, hubo varios gritos de ¡Viva la Pregonera! que pillaron de sorpresa a algunas personas que acudieron a presenciar la cita, que desconocían que una de las tradiciones de este pregón es que miembros de la Peña La Polémika vayan ‘interrumpiendo’ la intervención con ese grito.

-La primera fiesta: La primera noche de fiesta en las Casetas del Paseo Fernando Arrabal tuvo, pese a la lluvia, algo de animación, con lanzamiento de fuegos artificiales e incluso DJ.

-Música marina: Debido a la lluvia, los alumnos del Colegio Miróbriga se quedaron sin poder lucir por las calles de Ciudad Rodrigo sus disfraces de temática marina, teniendo que desarrollar la fiesta en la zona cubierta del patio del centro, donde los alumnos más mayores, los de 6º de Primaria, estuvieron tocando con sus cubos a modo de batukada varias canciones carnavaleras.

-La puerta: Durante el Carnaval pasan tantas cosas inusuales que incluso se abre la puerta situada junto a la bóveda de la Puerta del Conde, para guardar los ‘restos’ del reparto de los pañuelos del Campanazo.

-Campanazo: Un clip de la fiesta que hubo en la Plaza Mayor durante el Campanazo pese a lo desapacible que estaba la tarde.

-Paraguas apropiado: Precisamente, una espectadora acudió hasta la Plaza Mayor con un paraguas tuneado para la ocasión, decorado con varios pañuelos farinatos de Campanazos de años anteriores.

-Ventas en la Plaza: Entre el Campanazo y el encierro de mansos, hubo tiempo para algunas ventas sobre la arena de la Plaza Mayor.

-“¡Que bote La Alcarria!”: Los primeros momentos festivos ya con el Carnaval oficialmente iniciado incluyeron un cántico de “¡Que bote La Alcarria!” (así como un manteo por un Cumpleaños Feliz) por parte del gran grupo procedente de la localidad guadalajareña de Brihuega (situada en plena Alcarria), que suele tener como base de operaciones la Cafetería Madrid.

-Un clásico: Una vez ya todas las autoridades pasaron a ocupar sus asientos, y en el hall del Teatro Nuevo Fernando Arrabal apenas quedaron el Pregonero Mayor y la Corte de Honor (junto a sus acompañantes) esperando el momento de entrar por el patio de butacas, se produjo la clásica foto de varios integrantes de la Policía Local con el Pregonero Mayor.

-Los payasos justicieros: Parece que los responsables del reparto por buena parte de Ciudad Rodrigo de unas pegatinas con la leyenda ‘Tus payasos justicieros de confianza’ fueron estos dos jóvenes que iban ataviados en la noche del Viernes de Carnaval al estilo de los ‘payasos justicieros’ de la serie de televisión La Que se Avecina.

-La Campana Gorda a pie de plaza: Como es costumbre, los prolegómenos de la primera capea nocturna tuvieron un gran ambiente a pie de Plaza, comandado por la Charanga Santana, siendo el momento culminante cuando interpretaron La Campana Gorda.

-Media vuelta: El Carnaval volvió a contar con un gran despliegue de la Guardia Civil, especialmente por las noches patrullando a pie de calle con perro incluido. En la velada del Viernes, mientras estaba la capea en la Plaza Mayor, salieron de la calle Correo Viejo hacia el ágora, pero evidentemente tuvieron que darse la vuelta enseguida al estar por allí todo ‘cerrado’.

-Temblaba: Al ser una fotografía, obviamente no se nota el temblor que tenía este pie, perteneciente a un joven que se vio apurado a la hora de subirse a la aguja, contra la que acabó por derrotar acto seguido el Toro del Antruejo.

-Desde el ‘palco’: El alcalde Marcos Iglesias, y el presidente de la Comisión encargada de organizar el Carnaval, Ramón Sastre, estuvieron siguiendo desde un balcón a modo de ‘palco’ el desarrollo del Toro del Antruejo.

-Selfie: Como cualquier otro espectador, los integrantes de Cruz Roja también estuvieron sacándole fotos al Toro del Antruejo cuando se acercó a donde ellos estaban, aprovechando uno de ellos incluso para hacerse un ‘selfie’ con el astado.

-Cambiando el cuento: Salvo que haya cambiado el cuento, Caperucita Roja no se sube a ningún árbol pese a encontrarse con el lobo en medio del bosque mientras va camino de la casa de su abuelita, a diferencia de lo que hizo una Caperucita cuando se encontró con el Toro del Antruejo en las inmediaciones.

-Más animales: Los toros no fueron los únicos animales que estuvieron por el recorrido de los encierros durante los días de Carnaval.

-Recorte: La salida de los carretones no solo dio pie a múltiples carreras, sino también a algún que otro recorte, como se puede ver en la imagen.

-Caída sin consecuencias: Con una sola foto no se llega a comprender la que se puede definir como caída espectacular, o quizás mejor circense, que hubo durante el encierro de carretones, y que se saldó sin daños de relevancia. El caso es que un adulto (el que aparece a la izquierda), llevaba a hombros (o parecido) a un niño (el del centro), tropezándose con otro niño que estaba medio parado (está a la derecha, tapado por el que lleva una gorra). Tras el tropezón, el adulto tuvo la habilidad de ‘posar’ al niño que llevaba en el suelo antes de salir rodando él mismo. Visto in situ, fue curiosísimo, sobre todo porque ninguno de los tres protagonistas salió herido.

-Guiño: Como ya apuntamos en varios momentos, durante el Carnaval hubo diversos guiños a la reivindicación que estaba en pleno auge aquellos días por parte de agricultores y ganaderos.

-Buscando: El grupo de chavales que aparece en la fotografía nos remitió aquellos mismos días de Carnaval el vídeo que habían subido a TikTok recordando su paso por el evento, pidiéndonos que le diéramos difusión, para ver si encontraban “a la gente que estuvo con nosotros” en aquel momento. Con un mes de retraso, cumplimos la petición: https://www.tiktok.com/@ajadavid/video/7334814845625257248?is_from_webapp=1&sender_device=pc

-Sumándose a la fiesta: Como ya hicieron el año anterior, las peñas situadas justo enfrente de la Iglesia de San Agustín se sumaron en la tarde del Sábado de Carnaval (lanzando confeti) al momento festivo que se vive cada tarde en el lugar producto de la visita de los Amigos del Alguacilillo.

-Sin himno: En los últimos años se ha estandarizado que tras el paseíllo de los toreros o novilleros por el coso taurino mirobrigense la Banda Municipal de Música interprete el Himno de España. Sin embargo, los protagonistas del Festival del Sábado desconocían este hecho, deshaciendo el paseíllo nada más llegar a la parte superior de la Plaza y saludar a la Presidencia, con lo cual la Banda se quedó con las ganas de tocar el Himno para el cual ya estaba preparada.

-De la pelea a la reconciliación: Durante el botellón que acogió el Parque de La Florida durante la tarde del Sábado de Carnaval, hubo una secuencia muy divertida: dos jóvenes se empezaron a pelear de broma (jaleados por los que estaban por allí), apareciendo en escena ‘un policía’ a separarles, tras lo cual sellaron su ‘reconciliación’ con un pico y hasta simulando enrollarse contra un árbol para mayor jolgorio general.

-De dos en dos: Habitualmente pedir copas de dos en dos suele ser sinónimo de alcoholismo, pero en el baile de disfraces de la noche del Sábado de Carnaval fue la tónica, para así no tener que hacer dos largas colas hacia la barra (y porque en caso contrario, nada más pedir la primera copa, ya hubieran tenido que ponerse a hacer cola para coger la segunda).

-No suele tener tantos adeptos: En la mañana del Domingo de Carnaval, el edificio de Hacienda estuvo inusualmente concurrido, producto de todas las personas que decidieron refugiarse en el mismo del chaparrón que cayó en ese tramo de la jornada.

-Chapas y chapas: Durante el Carnaval 2024 ha habido un repunte de vendedores de chapas, especialmente con nombres, llegando incluso la venta al interior de establecimientos a raíz de la lluviosa jornada de aquel Domingo.

-Calentando: Los protagonistas de la novillada del Bolsín Taurino de la tarde del Domingo estuvieron realizando ‘ejercicios de calentamiento’ en pleno centro de la calle Madrid, en las vísperas del paseíllo que hicieron con los miembros de la familia bolsinista hasta la Plaza Mayor (lo habitual era que arrancasen junto al Monumento al Maletilla de la Glorieta del Árbol Gordo, pero este año decidieron no hacerlo al no poder contar con la compañía de ninguna charanga –les solían acompañar Los Bemoles, que este año no han estado-).

-Y el Triunfador: Una vez llegó la comitiva bolsinista a la Plaza Mayor, el presidente del Bolsín, Andrés Sevillano, se acercó a decirle al Triunfador (que intervino en el Festival del Martes) que debía haber participado en ese desfile que habían hecho, a lo que el chaval le comentó que nadie le había dicho que tuviese que hacerlo, por lo que se había ido directamente a un tablao.

-Aprovechando la puerta: La Peña Águeda que tiene su caseta en una de las esquinas de la zona de casetas situada en los soportales de la Plazuela del Buen Alcalde ha aprovechado el espacio de la puerta de acceso al patio de la antigua Guardería Mi Otra Casa para encajar una estantería.

-El Cura Torero: En la capea matinal del Lunes, pareció arriesgado que una persona se enfrentase a uno de los astados con una especie de levita, ya que resta movilidad en las piernas (de hecho, llegó apurado a la barrera a la que acudió a refugiarse). Horas después, corrió como la pólvora por redes sociales la historia real: este hombre es sacerdote, y llevaba su ‘traje de faena’ (al menos los que estaban a pie de coso lo sabían, porque le ‘dejaron pasar’ a la hora de medirse al astado).

-22 capas: En algunos momentos del Carnaval hubo una gran concentración de capas en el coso. Según un chavalín que estaba al lado de quien esto escribe, en el momento de la imagen había un total de 22.

-La voluntad: En el tramo final de esa capea, como es tradición, varios maletillas estuvieron pasando el capote en busca de alguna voluntad por parte del público, solicitándola de una forma curiosa: “una pequeña voluntad para los toreros que no salimos en la prensa rosa”.

-Suficiente: En plena sobremesa del Lunes, cuando todavía quedaba bastante Carnaval por delante (y además con mejor meteorología), se produjo el desmontaje y marcha de un establecimiento de hostelería ubicado en la zona ferial.

-Asesino: Dentro de la gran aglomeración de gente que había en la calle Julián Sánchez esperando al desfile de carrozas, hubo al menos una persona que lanzó gritos de ‘¡Asesino!’ a los novilleros que salían a hombros por esa vía.

-Algún día...: Esa salida a hombros llegó hasta la zona de la Catedral, donde estaban esperando las carrozas del desfile, entre ellas el tablao móvil de la Peña La Rebelión, cuyos miembros aplaudieron intensamente a uno de los novilleros, como esperan hacer algún día en un tablao de verdad en la Plaza Mayor.

-Al estilo Star Wars: Por la calle Julián Sánchez se pudo ver un carro con la letra de La Campana Gorda estilo ‘La Guerra de las Galaxias’.

-La partida que no falte: El Carnaval estaba en plena ebullición justo al lado (e incluso allí dentro), pero -al menos- en la tarde del Lunes un grupo de mujeres estuvo echando tranquilamente su partida diaria de cartas en el Centro de Mayores de Caja Duero.

-Animación: La capea de la noche del Lunes tuvo una gran animación, con la participación destacada de un trompetista que estuvo animando varias franjas carnavaleras en el ágora.

-Curiosos pitidos: El ambiente era tal (con gritos de ¡Camarero, Camarero!, el ¡Hola Don Pepito, Hola Don José!) que incluso cuando se tocó la trompeta desde la balconada de la Casa Consistorial para anunciar la finalización de la estancia en el coso del 2º toro de repetición, hubo pitos por parte del público, pese a que el astado no estaba haciendo absolutamente nada.

-Mejor no: En la capea de la mañana del Martes, un joven se dispuso a enfrentarse a uno de los toros, pero otra persona se acercó a ‘retirarlo’, considerando que no está todavía preparado para ello (o al menos para ese toro en concreto).

-Avisando: También durante esa capea del Martes, un chavalín estuvo dando indicaciones de utilidad a través de un altavoz para que no hubiese sustos en la arena, como “¡salen los cabestros!” y cosas así.

-Obsequios: Además de las dos orejas, el Triunfador del Bolsín, Diego Mateos, recibió varios obsequios a la conclusión de su actuación en el Festival de la tarde del Martes.

-Suciedad: Una vez ya le dio a alguien las orejas, el Triunfador estuvo intentando limpiarse la sangre de las manos mientras estaba en plena vuelta al ruedo.

-Fotos sobre el ruedo: La última capea del Carnaval comenzó con algún minuto de retraso debido a que una pareja apareció por el coso a hacerse fotos de recuerdo, ayudándoles a ello ‘El Torero Bético’, que incluso les prestó un capote para que lucieran mejor esas fotos.

-El final: Unos instantes de la quema del Toro de Cenizos que puso punto y final al Carnaval:

-Restos: Entre los restos que quedaron del Carnaval por todo Ciudad Rodrigo estuvo este maniquí colgado de un árbol en la zona alta de Los Pinos.

-Corazón: Al corazón se le llama también coloquialmente ‘patata’, y eso fue justamente lo que apareció, un corazón con forma de patata, mientras se estaba preparando el gran guiso del Domingo de Piñata (fue la última en pelarse).

-Principio y fin: El primer derrote de un toro (el del Antruejo) contra una aguja durante el Carnaval fue contra la que estaba este fotógrafo, tocando bajarse de la aguja; y el último derrote de la última vaca de la capea del Domingo de Piñata fue justamente también contra la aguja en la que estaba este fotógrafo. Esas casualidades...

-La última partida: Como cierre, la duración exacta –tomada por un lector- de la partida súperespecial que tuvo el Bingo durante la tarde del Domingo de Piñata.