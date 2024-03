M [16-17 MAR] El Benjamín C del III Columnas se mete en la Final Four tras ganar un duelo fraticida

El Benjamín C será el 2º representante del III Columnas (junto al Benjamín A) en la Final Four de esta categoría de los Juegos Escolares de Fútbol Sala que se jugará tras la Semana Santa (el sábado 6 de abril), tras ganar en la mañana del sábado en Conde de Foxá un duelo eliminatorio fraticida al Benjamín B del Club. Este duelo entre los benjamines B y C fue el segundo en menos de 24 horas entre ambos, ya que en la tarde del viernes se habían medido en el último duelo de la fase regular, que concluyó con empate a 4.

El partido de la mañana sabatina fue también muy igualado, no resolviéndose hasta los últimos instantes. En el primer cuarto, tuvo ocasiones más claras el III Columnas B, pero sin acierto, mientras que en el 2º generó más peligro el III Columnas C, aunque empezó marcando el B, de la mano de Erik en un remate de córner en el 14’. Al minuto siguiente, empató el Benjamín C, con un balón superbombeado lejano de Saúl. Dentro de ese segundo período, hubo un balón del Benjamín C que se estrelló en el palo.

En el 3º cuarto, hubo muchas idas y venidas, pero sin goles, mientras que en el 4º cuarto, con ocasiones muy claras para ambos, el gol decisivo del III Columnas C llegó a 1’42” para el final, en una acción a la contra en la cual Manuel resolvió por bajo ante el portero del III Columnas B. En lo poco que quedaba, el III Columnas B firmó un par de tiros, pero sin coger puerta, con lo cual el III Columnas B se hizo con el billete en juego para la Final Four.

> Por parte del III Columnas B jugaron Lucas, Julia, Javier, Alejandro, Yazid, Isaac, Bruno, Marcos, Yassen y Erik; y por parte del III Columnas C, Víctor, Hugo Felipe, Lucía, Saúl, Samuel, Hugo Calvillo, Pablo, Adrián, Sofía y Manuel.