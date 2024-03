Siete Peldaños 2020 'Bruñal', para repetir

D.O. Arribes

Este sábado la asociación Enológica Cata Añada, de la mano de Arturo de la Torre en el restaurante Hispania 20, nos presenta una de sus catas ciegas, con este gran vino:

Siete Peldaños 2020 'Bruñal', D.O. Arribes

Cosecha: 2020

Variedades: 100% Bruñal

Viñedo: Situados entre 650 y 750 metros de altitud

Suelos: Granitos y arenosos procedentes de la alteración de la roca madre.

Grado Alcohólico: 14,5% vol.

Vendimia: 9 de octubre de 2020

Crianza: Parte en Barrica nueva de Roble francés durante 8 meses y parte en depósito de inoxidable durante los mismos meses.

Fecha de embotellado: julio de 2021

Producción: 3.400 botellas

LA CATA

Vista: rojo cereza, de capa alta, ribete violáceo, bonita lagrima, límpido y brillante

Nariz: notas silvestres y balsámicos, algo alcohólico.

Boca: cálido, ligero, astringencia sedosa y buena caudalia.

Conclusión: vino muy redondo, destaca por su elegancia y equilibrio, que invita a ser bebido.

Puntuación: 91

00-60 defectuoso

61-70: regular

71-80: correcto.

81-85: bueno.

86-90: muy bueno.

91-95: excelente.

96-100: extraordinario.

Maridaje: carnes rojas, pasta, asados, cordero, quesos curados y patés.

Servicio: servir entre 16 y 17 ºc

Relacion calidad/precio: regular/43,00 euros.

Vinificacion

Vendimia manual en cajas de 12 kilos, realizada selección en el viñedo, y de nuevo seleccionada en mesa a la recepción. Despalillado y estrujado suave, con fermentación controlada a 25ºC en depósitos pequeños de acero inoxidable. El vino no realiza fermentación maloláctica y parte se envejece en barrica nueva de roble francés y parte en depósitos pequeños de acero inoxidable con sus lías finas.

Las barricas permanecen a 12ºC de temperatura constante y 80% de humedad en bodegas subterráneas centenarias, mientras los depósitos permanecen a la misma temperatura de 14ºC de manera controlada.

Clima

Al hablar del clima de Arribes del Duero, conviene primero situar el entorno climático (Zamora y Salamanca) en el que se encuentra, relacionándolo a la vez con el clima general de la Meseta del Duero, Los rasgos climáticos de Arribes del Duero son muy característicos, y constituyen uno de los principales criterios definidores de este espacio, donde el clima presenta notables diferencias respecto al del resto de la región. con inviernos fríos y largos; veranos cortos y calurosos; En los encajados cañones, no se conocen las heladas y la temperatura media de enero es de unos 9º C; siendo la de agosto de unos 26º C, todo esto favorecedor, y teniendo en cuenta que la vid lleva milenios en la zona, se puede concluir que este espacio agrario responde plenamente y en las mejores condiciones posibles a las exigencias de la viña.

Suelo

El tipo de suelo evidentemente depende de la roca madre y, en las Arribes del Duero, esta roca desde un punto de vista geológico está constituida por rocas (graníticas), como materiales mayoritarios, también existen rocas sedimentarias, principalmente pizarras. Esta circunstancia, unida a lo accidentado del relieve, con pendientes comprendidas entre el 10 y el 30 %, retienen y regulan muy bien la humedad, por lo que sobre estos suelos se pueden alcanzar profundidades y espesores muchas veces superiores a los dos metros, vegetando muy bien sobre ellos la vid y otras plantas leñosas.

Químicamente son terrenos pobres en cal, y de naturaleza ácida con un pH, que oscila entre un 5 y 6.

El componente en materia orgánica es escaso (de un 1,5 al 3%).

Estos suelos son también pobres en elementos y oligoelementos esenciales, aunque una vez subsanados resultan idóneos para el aprovechamiento para viñedos, olivos y frutales, contribuyendo además con la penetración de sus raíces en el suelo y subsuelo a la contención de las laderas.

Realización de cata en: Restaurante Hispania 20.

Director de cata: Arturo de la Torre.

Fotografía y edición: Javier Bragado.