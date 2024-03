Chaquetín: "Si no nos salimos del camino en estas jornadas, seguramente nos sigan yendo bien las cosas en el CD Guijuelo"

Alberto González 'Chaquetín', segundo entrenador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad.

Sensaciones: "Son muy buenas, tanto de manera humana como deportiva. El grupo trabaja sesión tras sesión demostrando la profesionalidad que les pide el club, cuerpo técnico y categoría".

Nuevo rol de segundo: "Bien, la verdad es que creo que me he adaptado correctamente a este nuevo rol. El míster me transmite su confíanza en el día a dia preparando las sesiones, comentando situaciones, partidos... y eso es reconfortable. No deja de ser un gran salto a nivel profesional, pero tenía ganas de devolver la confianza que han depositado en mí".

Dirigir por sanción: "Muy buenas han sido las sensaciones, tanto a nivel de resultados como a nivel personal. Me he encontrado muy cómodo ante esta situación, ya que es algo que llevaba haciendo anteriormente en los equipos que he llevado. Es verdad que eran mis primeras veces en un ámbito profesional y que la categoría te exige estar al 120% de tu concentración porque las acciones pasan más rapido".

Cosas a destacar del CD Guijuelo y jugador que más te sorprende: "Las ganas de competir ante cualquier rival y la ilusión de hacer las cosas bien desde el principio. Se nota el gran grupo que hay en el vestuario y refleja en juego, resultados o clasificación. ¿Lo del jugador? No te puedo responder, que sino ya tenemos cachondeo en el vestuario... (bromea).

Arandina: "Es un rival peligroso, no solo por la situación clasificatoria en la que esta, ya que cada partido para ellos ya es una final; sino también por la buena dinámica de resultados que ha obtenido en las últimas tres jornadas. Pero este Guijuelo va a Aranda con ganas de seguir sumando de tres en tres y aprentando el acelerador en este último tramo de la temporada".

Playoff: "¿Lo que necesitamos? Esa respuesta es fácil, lo mismo que nos ha llevado a llegar donde estamos, que es trabajar, competir, la humildad, saber donde estamos y donde queremos llegar. Si no nos salimos de este camino en estas jornadas, seguramente nos sigan yendo bien las cosas".

Rivales más duros en PO: "Una vez llegado a ese punto, cualquier equipo sería duro. Es una respuesta fácil, típica y esperada, pero es lo que verdaderamente siento. Al acabar cada jornada siempre miro resultados de otros grupos para estar informado, pero no veo los partidos al detalle porque estoy centrado en los de nuestro grupo. Si finalmente consiguiéramos acabar en puestos de playoff y me vuelves a preguntar, te responderia con nombres".

Futuro: "Ahora mismo no me he planteado nada más allá que esta temporada. Primero por estar muy bien donde estoy y también porque en cuanto te despistas un poco sí que las cosas no marchan como uno quiere. Tengo claro el lugar al que quiero llegar en un futuro, pero para ello el camino es trabajar día a día para darte a conocer en este mundo. Hay que ir paso a paso y el fútbol te pondrá en tu lugar si verdaderamente te lo mereces".