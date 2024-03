Presentado en Miróbriga, con música incluida, el nuevo libro de José Antonio Martín Viñas

El profesor de Lengua Castellana y Literatura (en el IES Calisto y Melibea de Santa Marta de Tormes) José Antonio Martín Viñas presentó en la tarde del jueves en el salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo su nuevo libro, titulado Cuentos entre encuentros, flanqueado por los también profesores María del Carmen Garduño Amado y Juan Manuel Jorge Martín.

El acto se abrió con la interpretación al violín por parte de José Luis Vicente Vallejo de la canción Yesterday de The Beatles, tras lo cual Juan Manuel Jorge Martín se encargó de presentar al autor, dando más detalles de su vida personal (es licenciado en Filología Clásica e Hispánica por la Universidad de Salamanca) y profesional, incluidos sus trabajos literarios previos.

A continuación, el propio José Antonio Viñas habló sobre su nuevo libro, que es una antología de cuentos que “remiten a la idea de la transmisión oral”, porque “los cuentos y los mitos han contribuido a crear la sociedad”. Tras ello, Carmen Garduño, profesora del IES Fray Diego Tadeo, hizo un análisis del libro, expresando que “me he sentido muy satisfecha con la lectura, no me ha defraudado” tras haber conocido al autor con su primer libro, el cual difundió con éxito entre sus alumnos del IES (y “llegar al público joven es difícil”).

Respecto a este trabajo, expuso que le parece más depurado que el 1º, con cuentos más cortos, pero manteniéndose el “mismo universo” del autor, con referencias a la mitología, guiños a otras lecturas, a canciones y juegos de palabras. A lo largo del acto, José Luis Vicente Vallejo interpretó varias piezas más al violín, como Una caricia en el océano de la película Los chicos del coro.