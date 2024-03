Bélver Yin, el músico salmantino fichado por una discográfica australiana que suena en emisoras de todo el mundo

Salamanca, años 80. Pedro Luis Ortega Sánchez empieza a tocar en locales de Salamanca acompañado por bajo y batería y con The Chameleons, Cocteau Twins, Dif Juz o The Danse Society como referencias. Elige como nombre Bélver Yin, la opera prima del novelista zamorano Jesús Ferrero, y publica su primer trabajo, "Luz Bel", en 1991. Nuevos álbumes, distintos músicos acompañantes y épocas de silencio para llegar a 2024, año en el que podemos encontrar su último trabajo, "Para mi madre", en algunas tiendas de discos de Taiwan y Singapour. Un giro de guion surge que porque gracias a las plataformas digitales, Bélver Yin ha empezado a trabajar décadas después con la discográfica australiana Efficient Space.

¿Qué ha significado para ti que se pusiera en contacto la discográfica australiana Efficient Space? ¿Cómo recibiste la noticia?

Una de las consecuencias de seguir en activo musicalmente desde que comencé, es que de vez en cuando me lleguen emails de personas que están interesadas en una u otra cosa. Este fue el caso del sello discográfico australiano Efficient Space. En un principio, hubo una pequeña comunicación entre nosotros, y con el paso de los años, tras ver un video en directo de una nueva canción en mis redes sociales, volvimos a retomar el contacto.

Para mí personalmente ha supuesto algo extraordinario, es como algo inimaginable después de tantos años, y no solamente eso, sino también por todo lo que representa, como la proyección internacional que ello supone, aunque sea a muy pequeña escala. Hoy en día con las plataformas musicales cualquiera lo tiene más fácil para poder ser escuchado en cualquier parte del mundo, pero tener el apoyo específico, el compromiso, el buen trabajo y la promoción de un sello discográfico como Efficient Space, supone no solo que se pueda escuchar tu música en todas las plataformas musicales, sino también el ser escuchado en emisoras musicales extranjeras como el poder estar en gran parte de tiendas de discos de todo el mundo.

¿Cómo ha aumentado tu repercusión desde que trabajas con esta discográfica? ¿Has notado una proyección mayor?

Es como pasar de dar un saltito a un charco a atravesar todo un cauce de un río. Si en un buscador de internet pones “Bélver Yin Para mi madre” te salen bastantes referencias. De vez en cuando lo hago y casi siempre me encuentro con alguna que otra sorpresa, como que el disco también está disponible en algunas tiendas de discos de Taiwan y Singapour. Por redes sociales incluso llegan a situarme a la altura de discos de mis grupos favoritos. Por no hablar de las emisoras que lo han emitido, como la NTS, KEXP, KCRW, emisoras japonesas y australianas, y más recientemente he descubierto que en la emisora de New Jersey WFMU ha sido emitido con bastante regularidad. No cabe duda de que todo ello ha sido gracias al gran trabajo realizado por el sello discográfico, del que no puedo estar más que agradecido.

¿Qué crees que tiene el álbum Luz Bel para haber despertado el interés de Efficient Space tantos años después de su publicación?

Cuando uno empieza lo hace de cero, y es por así decirlo el momento para tu proyecto más trascendente en cuanto a ilusión y esfuerzo por desarrollar algo que para ti es importante. Cuando grabamos el disco en aquella época también representó un hito en cierta manera, ya que por aquellos años no era tan fácil que te publicaran un disco y menos a un grupo instrumental. Fuimos escuchados a nivel nacional en Radio 3, siendo incluso disco de la semana en un programa tan especial como Discopolis. A mi modo de entender éramos peculiares e innovadores. Y solo el hecho de que exista algo físico, como un disco de vinilo, hace que pueda caer en manos de cualquiera, y que esas manos sean las de alguien que busca cosas especiales, peculiares, que pasan desapercibidas y que entiende que deberían tener más valor del que pudieran haber tenido en su momento. Creo que eso es lo que pasó con Efficient Space. No es fácil que ocurra, pero ocurrió.

¿Cómo ha evolucionado tu música desde los años 90 hasta la actualidad?

No sé cómo podría contestarte a esto. Creo que en mi caso no se trata de evolución en el sentido estricto de la palabra, lo consideraría más como el andar un camino que quieres seguir y que con el paso del tiempo vas adquiriendo más experiencia, conocimiento, incluso tropiezos y malos momentos… pero que no deja de ser como cualquier proyecto de cualquier ámbito. Si es verdad que podría decirte que mi camino no es muy ancho, no me he apartado demasiado de mis convicciones iniciales y por así decirlo quizás no he evolucionado musicalmente hablando si por evolución entendemos que tu música haya experimentado ciertos cambios a nivel artístico. Creo que sigo con aquella mentalidad, pero en el momento actual. Tampoco creo que sea la persona adecuada para determinar si he evolucionado con el paso del tiempo.

Para Mi Madre es tu último trabajo. ¿Dirías que podemos conocerla un poco a través de los temas que has compuesto?

¡Una pregunta interesante! Nunca me lo he planteado desde ese punto de vista. Mi intención era más que nada homenajear a una persona muy especial que siempre creyó en mí. Trasladar la música a la imagen de una persona diría que es complejo. He tratado más que nada trasmitir un compendio de sentimientos, de recuerdos, de nostalgia, alegría y tristeza al mismo tiempo, con un cierto halo taciturno que siempre me ha acompañado, pero con una visión positiva de las cosas más que de un mero acto de tristeza por el hecho en sí, algo que incluso mi propia madre no hubiese querido.

¿Tienes previsto algún concierto próximamente en Salamanca?

Apenas hace unos meses, tuve la fortuna de presentar el disco en el 30º aniversario de la biblioteca de la Casa de las Conchas, y sin poder adelantarte nada por si no saliera adelante, estoy intentando volver a tocar en otro lugar especial de la ciudad. Se trata más bien de que como no toco mucho, prefiero intentar hacerlo en lugares que para mí sean especiales. He recibido ofertas por parte del sello para tocar en Glasgow y también ha habido cierto interés en la Bretaña francesa, pero no es fácil de compaginar con mis obligaciones laborales y personales.

¿Cómo ha cambiado la escena musical de Salamanca desde los 90 hasta ahora?

Bueno, parece evidente. No solo en Salamanca, es algo más general. Creo que todos sabemos el tipo de música que predomina en los últimos años, y que se promociona en los medios de comunicación, especialmente en la televisión. Ahora a las compañías discográficas se les da el trabajo resuelto con los programas concurso reinantes. Sigue existiendo un abismo entre el star system y el resto, y ese para mi sigue siendo el problema, no se ha experimentado ningún cambio en este aspecto. Viendo la friolera de cachés de algunos de los artistas que nos visitan en ferias, bien podían dejar de traer a uno solo de ellos o que se pague por verlos, para cubrir muy probablemente el apoyo de todo un año a los músicos locales. Debería de poder existir la posibilidad de un apoyo más continuo en el tiempo y en lugares propicios para ello, como por ejemplo en todos los conciertos existentes en la Plaza Mayor. Es verdad aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero no deja de ser así porque así se quiera. En este aspecto, me gusta como gestionan actualmente este asunto en Zamora, apoyando fielmente a sus músicos.

Todo en general ha cambiado exponencialmente desde aquellos años, desde la propia formación de los músicos, el acceso a los medios necesarios para hacer música mucho más económicos, la prensa y los periodistas musicales, los técnicos e ingenieros de sonido, etc.…y si le sumamos la tecnología musical actual y el poder hacerlo todo uno mismo, no ha hecho más que facilitar que la gente se anime a hacer música, y si añadimos a mayores las redes sociales, no te quiero ni contar. No sé, el desarrollo es lo que tiene, otra cuestión muy diferente es si es mejor que aquellos años o no, pero cada época tiene que ser vivida como viene. Siempre habrá cosas interesantes que puedan atraerte, aunque actualmente sea mucho más difícil de encontrar con todo lo que hay. Pero desde luego, siempre se necesita el apoyo de una buena ayuda en los inicios de cualquier proyecto.

¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto?

Habitualmente trato de tocar todos los días y eso hace que fluyan poco a poco nuevas canciones. De momento sigo grabando ideas en mi antiguo 4 pistas y puedo decirte que tengo mucho trabajo acumulado por desarrollar, lo que ocurre es que a veces estás más inspirado que otras, y depende mucho por tanto de ello.