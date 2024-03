Sale a licitación por 300€ al año la gestión de la cafetería del IES Tierra de Ciudad Rodrigo

El IES Tierra de Ciudad Rodrigo verá cumplido por fin su deseo de reabrir la cafetería del centro, siempre y cuando se interese alguien por su gestión dentro de la licitación puesta en marcha por la Dirección Provincial de Educación de Salamanca para encontrar gestores para un total de 10 cafeterías de Institutos de Educación Secundaria de la provincia (5 de ellos ubicados en Salamanca capital, y los otros en Babilafuente, Lumbrales, Peñaranda de Bracamonte, Béjar y Ciudad Rodrigo).

Todas estas cafeterías salen a concurso por un plazo inicial de dos cursos académicos (2024/2025 y 2025/2026), existiendo la posibilidad de activar dos prórrogas de un curso cada una (serían para los cursos 2026/2027 y 2027/2028). Cada cafetería abrirá los días lectivos del curso escolar, y siempre en horario de mañana (salvo un par de excepciones que también abrirán por las tardes, al contar con horario lectivo de tarde).

Como normas generales, estas cafeterías no podrán vender alcohol, ni productos con un “alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares” (se deberá contar con “una oferta variada de tapas, aperitivos y fruta”), no podrán usarse para juegos de cartas, y no podrán instalarse máquinas recreativas y de azar. Asimismo, será obligatorio el fomento del reciclaje de los deshechos que se generen.

Cada cafetería cuenta con una serie de mobiliario y aparatos, aunque los adjudicatarios deberán aportar otros como frigoríficos, microondas, cafetera, vajilla, cristalería, cubiertos, o botiquín, entre otros. En lo que respecta a los gastos de luz, agua y calefacción en el local de la cafetería, serán asumidos por el propio centro, mientras que otros como gas o teléfono serán por parte del adjudicatario.

Las ofertas que se presenten hasta las 19.00 horas del 1 de abril serán valoradas en función de tres criterios: la rebaja en los precios máximos propuestos para los productos por la Dirección Provincial de Educación (será valorada hasta con 20 puntos); las mejoras ofertadas (hasta 6 puntos, en función de la posibilidad de tener comida o bebidas para llevar, colaborar con el centro en actividades, etc.); y el canon ofertado respecto al mínimo establecido, que es de 300€ por curso académico (hasta 4 puntos).

Hay que apuntar que una misma persona puede presentar ofertas por las 10 cafeterías, pero solo podrá quedarse con la gestión de una. Toda la información sobre esta licitación está recogida en este enlace a la Plataforma de Contratación del Estado: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hZBLC4JQEIV_kcx41bGWPq-Gpfkq70aETC5kbiKiX58KbQJtdge-c85wQEBlIBHpRHAGcW-esmsecrg3N6hACLO2Su9ohVsNeZp4yOzUJN2PR4lQ9s1L9vLdXiCHypkCBNW6FzuOHzDcZJqLLHKLgoJJshGoRgAXzsLZv1SIX7-hOXq5KxPKQo4YBr4bFaqBnNE__wnEjKwlzMDai-slCIdg6Nvf8WI7HbfYJfs84UxFpGkxF3ohFZFes1Dh3QdvHGL_/.