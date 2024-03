Pablo López, Malena Alterio, Pepón Nieto, Pedro Casablanc, Leo Harlem... en Salamanca

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para los meses de abril, mayo y junio de 2024 incluye teatro, ballet, música, exposiciones y presentaciones de publicaciones.

Teatro

La oferta teatral del mes de abril comienza con “Los amigos de ellos dos”, protagonizada por Malena Alterio y David Llorente, una reflexión sobre cómo percibimos el lugar que ocupamos en esta sociedad. Será el sábado 6 de abril, en el Liceo, y las entradas se ponen mañana a la venta.

Los días 12 y 13 de abril se ha programado “La comedia de los errores”, una coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Mixtolobo, protagonizada por Pepón Nieto, Antonio Pagudo o Fernando Soto, entre otros. Una obra de William Shakespeare en la que no faltan los enredos y el humor. Las entradas se podrán comprar desde mañana.

La compañía Ron Lalá regresa al teatro Liceo el 27 de abril con la obra “4x4. Un viaje a las 4 primeras obras”, un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que consolidaron a Ron Lalá como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público. Mañana se ponen a la venta las entradas.

La actriz salmantina Ana Pimenta es una de las protagonistas de la obra “Redada familiar”, de la compañía Vaivén Teatro, programada en el Liceo el sábado 4 de mayo. Junto a ella estarán en el escenario Mikel Laskurain, Nerea gorriti y Xanti Korkostegi. Una comedia que habla sobre el acoso y derribo de la privacidad en Internet.

La compañía Teatro Corsario interpreta “El alcalde Zalamea” el sábado 11 de mayo, una adaptación de la obra de Calderón de la Barca que es mucho más que un drama de honor con el que su director, Jesús Peña, trata de ayudarnos a entender el presente desde un texto clásico.

Pedro Casablanc es el protagonista de “Don Ramón María del Valle-Inclán”, una obra programada en el Liceo el 18 de mayo, en la que estará acompañado del pianista Mario Molina. Una obra que nos invita a conocer los mecanismos creadores de Valle, su posicionamiento ético en el mundo y cómo todo ello genera una de las obras cumbre de nuestra literatura.

La programación de teatro se completa el miércoles 5 de junio con el estreno absoluto de “Lo que hay en ti” de la compañía salmantina Sharanam. Una comedia que encierra una honda profundidad humana, orientada al autoconocimiento.

Otras propuestas escénicas

La programación escénica del Ayuntamiento de Salamanca para los próximos meses también incluye el monólogo cómico “Deja que te cuente” de Leo Harlem, en el que hace un recorrido por los mejores monólogos de toda su trayectoria. Será los días 18 y 19 de abril en el CAEM.

Entre el 26 y el 28 de abril La Fura dels Baus ofrecerá un Carmina Burana trepidante, donde el espectador, a través de impactantes escenas, efectos especiales e incluso fragancias, se sumerge en la contundente y visceral música de Carl Orff. Un espectáculo con música en directo y más de 50 artistas en escena programado en el CAEM.

El Ballet Nacional de Cuba interpretará “Don Quijote” el 25 de mayo en el CAEM. Más de 35 bailarines interpretarán una propuesta que fue dirigida por Alicia Alonso y que gira en torno a la dignificación y el respeto al personaje de Don Quijote, un icono del idioma castellano y de la cultura de raíz hispánica.

Conciertos

En el segundo trimestre de 2024 el Ayuntamiento ha programado un total de veintidós conciertos de diferentes estilos musicales. En el CAEM está programado el concierto del cantaor Israel Fernández, que presentará su proyecto de flamenco fusión junto al guitarrista Diego del Morao e interpretará temas de su último trabajo discográfico, Pura Sangre.

Pablo López actuará el 24 de mayo, un concierto que forma parte de su nueva gira en la que hará un repaso a su amplia discografía y mostrará en primicia las pinceladas de su nuevo trabajo discográfico.

El 1 de junio será el turno para Maki & María Artés, dos fantásticos artistas que han decidido juntarse oficialmente para un nuevo disco y una gira única, donde repasarán sus grandes éxitos además de ofrecer un nuevo espectáculo exclusivo.

En la Sala B está programado el concierto del artista mallorquín Marc Seguí que ha iniciado un nuevo comienzo en su trayectoria, en la que el rock es ahora el sonido predominante. Será el 5 de abril.

Un día después actuará el grupo salmantino Kritter, una banda de metal que cuenta ya con cinco álbumes distribuidos por Europa y Latinoamérica y que ha girado por varios países como Francia, Bulgaria, Ucrania, Portugal o Rusia. Contarán con otro grupo salmantino, Dystopien Omen, como teloneros.

El viernes 12 de abril regresa el Festival Ingrávido, dedicado a la música indie, que cumple ya su tercera edición. En esta ocasión participarán los grupos: Triángulo de Amor Bizarro, María Blaya, Lady Banana y el grupo salmantino Chef Creador.

Completan la programación de la Sala B de los próximos meses los grupos salmantinos Al límite y The Son of Wood. Al límite actuará el viernes 10 de mayo con el final de su gira A mil kilómetros, con la que el grupo ha girado por decenas de ciudades y localidades españolas, llegando a traspasar fronteras con su música y sonando en países como Argentina, México o Perú obteniendo buenas críticas de los medios especializados. Y The Son of Wood actuarán el 11 de mayo dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, Asfalto y cereal.

La música clásica también tiene una amplia presencia en la programación de los próximos meses. Continuará el XII Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas con los conciertos de Iván Martín y Cuarteto Seikilos (4 de abril), el Trio Farrenc (15 de abril), el Cuarteto Casals junto a músicos de la OSCyL (6 de mayo), la violinista Ana María Valderrama y el pianista David Kadouch (13 de mayo) y el pianista Sir Stephen Hough que será el encargado de cerrar este décimo segundo ciclo el 27 de mayo.

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá sus dos últimos conciertos de temporada el 7 de abril y el 8 de junio.

Además la violinista coreana Jiyoon Lee, primera concertino de la Staatskapelle de Berlín, ganadora de numerosos conciertos internacionales, ofrecerá un concierto el 19 de abril junto al pianista Francisco Fierro.

En el Teatro Liceo también se ha programado un concierto de bandas sonoras del cine a la luz de las velas, AURUM, ofrecido por la Orquesta y Coro de Cámara Sonora. Será el viernes 17 de mayo y sobre el escenario habrá 25 músicos y más de 1.000 velas.

Los coros Ciudad de Salamanca y de la Escuela municipal de Música tienen programados varios conciertos durante los próximos meses.

Y completa la programación musical un nuevo concierto de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo previsto el 20 de mayo con un repertorio integrado por obras maestras de la literatura sinfónica del siglo XVIII europeo.

Presentaciones de publicaciones

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo acogerá tres presentaciones de publicaciones en el segundo trimestre de 2024. Antonio Santos presentará “Música coral” una publicación en la que reúne siete partituras para coro de voces mixtas, tanto a capella como con acompañamiento de órgano o piano. Será el 11 de abril.

El 17 de abril, el escritor salmantino Ángel Barrios presenta “Por obra y gracia”, una novela policíaca que cuenta la historia de un delincuente de poca monta que acaba de cumplir condena.

Y el reportero gráfico de TVE Manuel Ovalle presentará “Ovalle, reportero gráfico” un libro que ha escrito tras recorrer, acompañado de su cámara, 135 países y 15 conflictos bélicos. Sus vivencias como observador de los hechos con su fiel cámara son contadas a la periodista Ana Martín quien ha revivido, junto a Manuel Ovalle durante cuatro años, en encuentros presenciales y online, sus experiencias profesionales y personales a lo largo de una dilatada trayectoria. Será el 7 de mayo.

Exposiciones

Las exposiciones completan la oferta cultural del segundo trimestre de 2024. El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, acogerá nuevas exposiciones durante los próximos meses, entre las que destacan Image cities, de la fotógrafa Anastasia Samoylova, una muestra en la que la artista hace un estudio visual de la integración cada vez más estrecha entre la imagen fotográfica y el entorno urbano.

También Algunas quedarán sueltas de la artista Susana Pérez Gibert, proyecto seleccionado en la I Convocatoria de apoyo a la creación artística contemporánea. A través de la documentación, fotográfica y videográfica, y la instalación de piezas de cristal muestra el proceso de reconstrucción y cuidado de una fractura.

La artista visual Carla Andrade inaugura la nueva temporada de Visiones Contemporáneas, últimas tendencias del cine y el vídeo en España.

El DA2 también acogerá una nueva edición de los Premios San Marcos, que incluirá las obras premiadas y seleccionadas en la XXVII edición de estos galardones en las categorías de escultura, audiovisuales, fotografía y otras manifestaciones artísticas.

Y, por último, en colaboración con la Fundación ‘la Caixa’, está prevista una exposición titulada Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna. Una muestra sobre uno de los mayores inventores de la historia: el fundador de la tecnología moderna y una figura clave en la historia de la ciencia.

Entradas

Las entradas para las actividades programadas en abril se pondrán a la venta el jueves 14 de marzo, a partir de las 11’00 horas, en la taquilla del Liceo y a través de la web www.ciudaddecultura.org