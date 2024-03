El presidente de la Diputación visita los municipios de Cerralbo y Valderrodrigo para conocer sus necesidades

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado del diputado provincial de Deportes, Jesús María Ortiz, visitaba este martes los municipios de Cerralbo y Valderrodrigo, en la comarca de Vitigudino, para conocer las necesidades de ambos pueblos e informar a sus alcaldes, recién llegados a sus respectivas alcaldías, de las distintas líneas de ayudas puestas en marcha por la Diputación de Salamanca para mejora de los municipios.

En el caso de Cerralbo, Iglesias era recibido por la alcaldesa, Cristina González, quien agradecía la visita, también por la rapidez tras su petición, y por las ayudas creadas para la apertura de bares en localidades pequeñas sin este servicio, línea a la que optará Cerralbo para poder abrir su local adaptado en el antiguo silo tras quedarse sin bar hace algún tiempo.

Por su parte, Javier Iglesias destacó en su visita a Cerralbo, “un municipio pequeño pero por ser pequeño y por estar más alejado de la capital no es menos importante para la Diputación”, que sus habitantes “tienen derecho a tener los mejores servicios, a poder implementar nuevos servicios y hacer nuevas cosas”.

Precisamente, Iglesias recordó que desde la Diputación “lo que hacemos todos los días es trabajar en los despachos en Salamanca para que a ningún municipio de la provincia de Salamanca le pueda faltar lo que por derecho propio le corresponde, más que al municipios a sus habitantes”.

Tras la visita al antiguo silo, acondicionado ya desde hace algún tiempo como bar, Iglesias señaló a Cerralbo como municipios “prototipo” para la línea de ayudas creada para abrir este servicio, porque “cuando hablamos de bares en la Salamanca rural no estamos hablando solamente de un sitio de ocio, de un negocio, que también, estamos hablando de que combatimos la soledad no deseada, que los vecinos puedan tener un espacio de socialización, un espacio donde verse, donde tocarse, donde charlar, un espacio intergeneracional para los mayores y para los más jóvenes, donde se pueda convivir, porque si no un municipio se muere”.

Además de la alcaldesa, también estuvo presente en esta visita la teniente de alcalde Piedad Gómez.

Por su parte, en Valderrodrigo Javier Iglesias era recibido por el alcalde del municipio, José San Francisco, y varios concejales más del Ayuntamiento, agradeciendo la visita del presidente de la Diputación. Durante su estancia en el municipio, Javier iglesias conoció el edificio multifuncional, conocido por los vecinos como el pósito, e informó a los munícipes de las líneas de ayudas abiertas por la institución provincial para mejora de los municipios menores de 20.000 habitantes.