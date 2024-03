El 3º Día | 11 Marzo

-El cangrejo: El primer gol anotado en la mañana del sábado por el IES Tierras de Abadengo de Lumbrales en la Final Three de categoría Juvenil de los Juegos Escolares de Fútbol Sala tuvo esta singular celebración estilo ‘cangrejo’.

-Sin perder detalle: Ya que en el Pabellón Eladio Jiménez no había ningún espectador para hacerlo (bueno, al final llegaron 3), al ser los dos equipos de fuera, de Tamames y Lumbrales, uno de los jugadores del IES Tierras de Abadengo (el mismo de la celebración) se encargó de ir grabando la tanda de penaltys que hubo al final del partido, con la idea de deshacer posibles desempates dentro de la Final Three.

-Sin Final Three: Esa tanda de penaltys a la postre ha sido inútil, ya que la categoría Juvenil se ha quedado sin Final Three. El caso es que como publicamos el sábado, uno de los tres equipos en liza, el Ayto La Fregeneda, no pudo llegar a Ciudad Rodrigo al no ir a recogerles, siendo la idea en un principio recuperar los dos partidos que faltaban el próximo sábado 16. Sin embargo, La Fregeneda no puede jugar, con lo cual el único partido que se jugó el sábado entre el Ayto Tamames y el IES Tierras de Abadengo ha sido declarado a posteriori por la Diputación como ‘final única’ de la categoría, pasando el IES Tierras de Abadengo a las rondas provinciales.

-Embocado: Este fin de semana ya no estaba en las alturas del Pabellón de Conde de Foxá un balón que llevaba varias semanas (desde antes de Carnaval) encajado sobre un foco en la estructura de la cubierta, pero en la mañana sabatina todavía se mantenía otro balón ‘embocado’ en las instalaciones deportivas mirobrigenses: uno de voleibol en lo alto del Pabellón Eladio Jiménez.

-Que frío ni frío: Uno de los jugadores del IES Campo Charro de la categoría Cadete de los Juegos Escolares estaba tan desesperado viendo la paliza que les estaba dando el IES Ramos del Manzano que, pese a que la mañana estaba fresca, estuvo los últimos minutos del partido en su banquillo sin camiseta.

-Afición extra: Los jugadores del IES Campo Charro tuvieron la compañía en la grada de varios familiares, pero además contaron con aficionados adicionales: los jugadores del equipo de Tamames de categoría Juvenil, que se acercaron a Conde de Foxá ya que posteriormente se tenían que ir en el mismo autobús. Aprovechando la circunstancia, les animaron intensamente durante la tanda final de penaltys para deshacer desempates, que concluyó precisamente con victoria del IES Campo Charro (aunque a la hora de la verdad no sirviese de mucho en el global de la Final Three).

-Recta final: Quedan todavía dos-tres meses (depende del equipo) para el final de la temporada deportiva 2023/2024, pero algunas cuestiones ya empiezan a tocar a su fin, como las competiciones regulares de los Juegos Escolares de Fútbol Sala y Baloncesto. En este sentido, al finalizar la Final Three de categoría Cadete, dos personas iban comentando al salir del Pabellón de Conde de Foxá que ya “vamos rematando” el curso.

-Dorsales raros: Este fin de semana ha sido de ‘dorsales raros’ para los porteros: uno de los guardametas del IES Ramos del Manzano de categoría Juvenil de los Juegos Escolares lució el ‘2’, mientras que uno de los porteros del Infantil del Futsal Castellanos que jugó el domingo en Conde de Foxá portaba el ‘10’. En este caso, tuvo algo más de ‘lógica’ ya que el portero subió en varias ocasiones al ataque.

-‘Tongo, tongo’: Al finalizar ese partido de infantiles entre el III Columnas B y el Futsal Castellanos (que concluyó con el empate mirobrigense en la última jugada), los progenitores visitantes empezaron a gritar ‘¡Tongo, tongo!’, quejándose por la actuación arbitral. Más allá de algún error de señalización de la colegiada (los propios jugadores le fueron comentando según se iban de la pista que les había dejado de pitar alguna que falta), lo cierto es que, teniendo en cuenta la colección de ocasiones que fallaron los jugadores del Futsal Castellanos (unas cuantas de ellas por el acierto de Diego), echarle la culpa a la colegiada parece un ‘pelín’ osado.

-El líder: En la narración del partido de seniors entre el Ribert y el Ciudad Rodrigo que fue haciendo el conjunto capitalino en sus redes sociales, se refirieron en unas cuantas ocasiones a los mirobrigenses como ‘el líder’.

-Cuéntame: La foto que aparece primero es de un partido de enero de 2013, y la inferior, de la tarde del domingo, y el jugador que repite en ambas -con el dorsal 9- se llama Ercilla y ya tiene 41 tacos (en la tarde dominical marcó el primer gol de su equipo, Vadillos). Quizá hay algún otro veterano aún mayor por ahí, pero este es más fácil de recordar, ya que, además de por su look, en 2013 (cuando lucía los colores del Juventud del Círculo Católico) trabajaba en Burgos con un amigo del que esto escribe.

-Despedida: El portero del Vadillos que se midió al III Senior en la tarde dominical debió hacer ‘buenas migas’ con varios chavales mirobrigenses, porque al concluir el encuentro se estuvo despidiendo ‘formalmente’ de ellos.

-Eh, sácanos una foto – Versión 3º Día: