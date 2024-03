A propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, he recordado una reflexión que hice en mi última experiencia hospitalaria.

Me fui convocado por teléfono, una mujer.

En recepción fui recibido por una mujer.

Siguiente paso a despacho de control (temperatura, tensión, saturación,……) realizado por una mujer.

Conducido a quirófano, aparece anestesista, una mujer.

Seguidamente cirugía, dos mujeres, Cirujana y futura cirujana.

Reanimación, dos varones.

Último despacho, una enfermera, claro mujer, con las últimas instrucciones, curas, visitas, etc.

Aquí es donde me doy cuenta de la presencia de la mujer en la sanidad pública y donde nace esta reflexión.

Me traslado a mi anterior experiencia, ya más seria y más larga, y me pasa lo mismo. Solamente encuentro varones: uno en quimio, otro en hospitalización y el cirujano. Resto todas mujeres.

En una visita con mi oncóloga, hablando un poco de otras cosas le digo que recordando un poco aquella oración que a los de mi edad nos enseñaron de niño: “Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan, etc.”.

Yo también tengo cuatro angelitos en las esquinitas de mi cama.

Mi Médico de cabecera, “Doctora C”. Mi oncóloga, “Doctora H”.

En ostomía, “Enfermera M”. Y en la otra mi esposa Mariana.

Me hizo una corrección: “Antonio, no te olvides del cirujano”. Y claro está que no me olvido de él, Doctor “C”.

Supongo que otros tendrán o habrán estado en idéntica situación en el campo laboral, social o lúdico. Y que al contrario fueran situaciones de mayoría de varones. Y habrá muchos matices.

Yo me he parado en este campo por ser las últimas y recientes experiencias y además por tener y tenido en mi entorno familiar y de amistad personas dentro del ámbito sanitario, Ana, Mise, Blanca, Charo, Azucena, José Manuel, Pedro, Marta,……

En este día quería resaltarlo.

Por todo ello, pienso que tanto nuestra Sanidad como la MUJER merecen nuestro AGRADECIMIENTO, DEFENSA Y RESPETO Y…………. SIN PEROS.

Y no solamente en el día de la mujer.

Marzo 2024