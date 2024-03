El Ayuntamiento de Lumbrales homenajea a las mujeres escritoras con un mural en la Biblioteca

La teniente de alcalde, Raquel Saldaña, da las gracias a los niños y niñas que han “recortado y pintando una gran población de mariposas”, y añade que “el 8M es un día para conmemorar, alzar la voz y apoyar la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, no para 'celebrar' ni felicitar

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Lumbrales ha querido reivindicar esta lucha por la igualdad con un mural en la Biblioteca Municipal, un “homenaje a escritoras como Rosa Chacel (Generación del 27), Carmen Martín Gaite (en su honor está el Certamen Literario realizado por la Asociación de Mujeres de Lumbrales), autoras que ya se han ido y que dejaron plasmado en su obra la dura realidad de la mujer en la Guerra Civil española y posterior dictadura, como Almudena Grandes y autoras que nos tocan el corazón por ser nuestras paisanas como Adela Villoria y Koro Benito...”, señalaba mediante un comunicado la teniente de alcalde Raquel Saldaña.

El mural ha sido realizado con la ayuda de los niños y niñas de Lumbrales, por lo que Saldañada da las “gracias a todos que han recortado y pintando una gran población de mariposas”. Como añade la teniente de alcalde, “la trayectoria que marca el vuelo de estas mariposas representan la fuerza de las mujeres para llevar a cabo todo lo que se propongan siempre y cuando nadie corte sus alas. Ese es el mensaje que hemos querido transmitir, que hoy y siempre luchemos por mantener y hacer crecer nuestra fuerza, no permitamos que nada ni nadie corte nuestras alas”.

Raquel Saldaña asegura que “desde el Ayuntamiento de Lumbrales siempre recordaremos a las mujeres que nos dieron la vida, a las mujeres que nos alimentaron,a las mujeres que nos cuidaron, a las mujeres que nos educaron y formaron, a todas las mujeres que incluso en las peores condiciones nos hicieron la vida más fácil”.

Asimismo, continúa señalando que “la fecha de este viernes, 8 de marzo, no tiene su origen en una celebración de lo femenino, sino en una larga trayectoria de reivindicaciones sociales y políticas, por lo que confundirlo con una celebración no es lo propio mientras persisten las injusticias que se denuncian en las marchas.

Por esto -añade- el 8M es un día para conmemorar, alzar la voz y apoyar la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, no para 'celebrar' ni felicitar. No es una fiesta. No hay motivo de alegría, pues aún estamos lejos de esa igualdad entre hombres y mujeres y 'queda mucho camino por recorrer'. Hoy nos juntamos para luchar por los derechos de las mujeres”.

Por último, Saldaña señala que “desde el Ayuntamiento de Lumbrales siempre habrá un espacio para homenajear a todas las personas que trabajaron y lucharon para lograr los derechos que hoy tenemos y es nuestro deber coger ese relevo para seguir luchando y reivindicando más igualdad social, porque todavía queda mucho por hacer”.