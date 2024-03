El 3º Día | 4 Marzo

-No exactamente: En el transcurso del partido de infantiles de la tarde del viernes entre el III Columnas y el Valladolid Sport Sala, dos jóvenes espectadoras comentaron, refiriéndose al jugador mirobrigense Rubén Sánchez, “a ese lo han seleccionado de la Selección Española para ir a un Campeonato”. De momento, la llamada es para la Selección de Castilla y León.

-Cierto: En la típica publicación post-partido en redes sociales, los jugadores del Infantil del Valladolid Sport Sala comentaban que habían estado “¡¡Sufriendo hasta el último minuto!!”, una frase que no llega a reflejar al completo lo que fue el encuentro, ya que únicamente hubo igualdad en el marcador en los 8 minutos finales, y sólo estuvieron por delante los últimos 45 segundos.

-Más táctica: Mientras estaba en juego el partido de cadetes entre el III Columnas y el Valladolid Sport Sala, hubo una especie de ‘tiempo muerto’ en el banquillo mirobrigense, dándoles alguna que otra explicación táctica uno de los técnicos locales, Alejandro Marquiz, a los jugadores que estaban en ese banquillo.

-Mi vida: Como los árbitros de los dos duelos de basket de la mañana sabatina en Conde de Foxá llegaron tarde, varios jugadores del Cadete del Ayuntamiento de Los Villares entretuvieron la espera (quienes estaban calentando eran los juveniles, que tenían que jugar primero), rescolgándose por la barandilla de subida hacia la grada grande del Pabellón, comentando uno de ellos, y además un par de veces, que “el parkour es mi vida”.

-Bola de anunciantes: Las camisetas de los equipos mirobrigenses de baloncesto de las categorías Cadete y Juvenil lucen un gran balón de su deporte en el que figura el nombre de todos sus patrocinadores.

-Mejor en el partido: En el descanso del encuentro de juveniles entre los ayuntamientos de Ciudad Rodrigo y Los Villares, uno de los jugadores visitantes metió dos triples en la rueda de calentamiento, para ‘sorpresa’ de un compañero, que le dijo (ya que en el encuentro los estaba fallando), “Mario, ¡pero quieres meterlos en el partido! [y no ahora]”.

-Ejercicio de esfuerzo: Esto no es deportivo, pero los protagonistas tuvieron también un notable desgaste. A la hora de comer del sábado, varias personas estuvieron intentando arrancar un coche empujándolo en la Avenida de Béjar, al menos desde la puerta del IES Tierra de Ciudad Rodrigo hasta la zona del Cuartel de la Guardia Civil. A esa altura, ya empezó a funcionar (por lo que comentaban, les debía haber pasado antes, porque la consigna al conductor era, ‘tú vete probando a meter la 2ª’).

-No hombre no: Esto sí que no es deportivo, pero fue muy ‘gracioso’. En el cuentacuentos con magia que acogió la Biblioteca de la Casa de la Cultura en la tarde del sábado, el mago le pidió a los espectadores que no comentasen nada mientras hacia un truco con otra pequeña ayudante, porque “eso sería trampa” (en el contexto de ese truco), a lo que un joven espectador dijo en voz alta un matador “toda la magia es trampa”.

-Sorpresiva celebración: Uno de los jugadores del Alevín D del Villares de la Reina que marcó frente al Alevín Femenino del Ciudad Rodrigo en la mañana del domingo se fue a celebrar el gol delante de su afición, al estilo Bellingham. O según sus propios aficionados, al estilo Cristiano Ronaldo. En todo caso, se quedaron bastante sorprendidos con la misma.

-Ronda de cordones: Al inicio de la 2ª parte del duelo de prebenjamines entre el Ciudad Rodrigo y el Villares de la Reina, un jugador visitante requirió que el árbitro le atase los cordones, lo que dio pie a que 2-3 más del Villares se acercasen a lo mismo (incluido el portero).

-Con lo que había costado tener la grada...: Como hemos ido publicando, durante unos cuantos partidos del Senior del Ciudad Rodrigo estuvieron apiladas en la banda del marcador del Francisco Mateos las ‘piezas’ de la grada que se suele montar en la misma, hasta que por fin se levantó. Sin embargo, su uso apenas ha durado dos partidos, estando ‘clausurada’ en la tarde dominical por el riesgo que existe de que se venga abajo el muro de la edificación situada tras la misma.

-Abriendo el foco: Por cierto, que si se abre el zoom de esa zona, se puede ver que continúa siendo necesario tener encendida una de las torretas de luz del Francisco Mateos para que funcione el marcador electrónico del campo.

-Ha tocado poda: El Francisco Mateos presentó un notable cambio de imagen en la tarde del domingo en la zona de la grada principal, al haber sufrido una notable poda el árbol situado en el terreno que está junto al campo, cuyas ramas cubrían incluso el tejadillo del vestuario visitante, como se puede ver en las imágenes que aparecen bajo estas líneas, pertenecientes al anterior partido en casa (el Domingo de Piñata) y al de la tarde dominical.