No perdamos el tren

"No hay ícono más nostálgico que un antiguo ferrocarril, una locomotora abandonada, un riel de tren cubierto por la manigua"

"Si el tren no para en tu estación, es que no era tu tren"

¡Papá ven en tren!: Este mensaje y otros muy parecidos, figuraban hace ya buena cantidad de años, en los frontales y salpicaderos de los automóviles, adosados por un imán al dorso, que a buen seguro muchos de ustedes amigos lectores, han sido protagonistas de aquellas “fotillos” con la que se acompañaban los mensajes- ¡Papá no corras!, ¡Papá te queremos! Etcétera Debo decir, que soy un seguidor del tren, que es mi transporte preferido, y siempre me ha fascinado, tanto como lo he utilizado; y desde muy niño descubrí la maravilla del tren, en un viaje eterno que, junto a mis padres, realizamos a Asturias (Moreda de Aller), donde residían mis abuelos maternos, al pie de una mina donde trabajaba el abuelo Miguel, al que solo vi en aquella ocasión.

Después de este humilde apunte servidor paso por todos los trenes, de carbón, de gasoil, y finalmente electrificados. Ahora que reivindican la conexión la ruta de la plata, este comentarista la pudo utilizar durante años, por cierto tenia que apearme en Mérida, y horas más tarde seguir en otro a Badajoz, y me sentía satisfecho de su recorrido y como se puede sociabilizar en el tren, hacer buenas amistades, compartir un bocadillo, o fumar un cigarro en el pasillo, el tren amigos era una especie de consulta donde se entraba en tertulia, y se daban a conocer muchas de las inquietudes de cada viajero, incluso, a conocer la vida, penas y alegrías de cada cual.

Estimo que las demandas, las movilizaciones y exigencias para que el tren tenga conexiones, con otros puntos de la geografía española y, de urgencia con Madrid, son de justicia, y no se debe abandonar su exigencia hasta conseguir mas servicios, a la capital de España toda vez que, de los mismos dependemos para enlazar con el mundo. Pero al mismo tiempo de reclamar tal necesidad, debo decir, que también tenemos en esta ciudad otras prioridades no menos importantes, que no deben verse olvidadas, al ser muy necesarias para nuestra convivencia, nuestra vida, y bienestar, y estas dependen mas directamente de nosotros, de nuestra comunidad y nuestro ayuntamiento.

Podemos poner el caso de la situación en las que se encuentra nuestro rio el Tormes, un río de leyenda que ahora a su paso por la ciudad da verdadera pena acercarse, es un vertedero, y que me dicen del regato del Zurguen, un estado lamentable. Y podemos seguir en importancia con los reventones de tuberías un día sí y otro también por cualquier zona de la ciudad perdiendo una millonada de litros de agua, de la que estamos muy necesitados.

Es vergonzoso, como se encuentra el pavimento en las calles centrales de la ciudad, así como las plazas, y el abandono de las edificaciones. Y si ustedes se acercan por los barrios, la desidia y la dejadez forman parte del paisaje… Se acaban de repartir los presupuestos, y hay cosas que reclaman atención y se deben hacer, sin duda… pero estas de las que les hablo también, y en muchos casos llevan esperando mucho más tiempo, y por tanto de justicia su reclamación.

Por ello considero, que el transporte en primer lugar el tren, es de suma importancia, para el desarrollo y la economía, de esta ciudad, pero al mismo tiempo es también una forma de estar conectados con el resto de comunidades, de poner en valor y facilitar la llegada a Madrid como eje esencial de nuestra comunicación, a mayores de tener una dependencia vital, con la capital.

Pues son necesidades médicas, económicas, de transportes de relaciones familiares, de trabajo, las que se demandan, y no podemos vivir aislados, incomunicados y con gran déficit de igualdad. Si a esto le añadimos, que dentro de tu entorno tampoco somos capaces de corresponder a las demandas más cercanas y domesticas que puedan hacerte la vida de modo agradable, sintiendo que a aquello que se nutre de tus impuestos se ocupan de ti y tu entorno… entonces, no queda más que acudir a ala queja, a la denuncia, a entrar en el entorno de la crispación, el grito de la exigencia y la reclamación de justicia y respeto. Cuestiones que algunos pacientemente esperamos, pero que no llega nunca. Y debo decir: Que es una pena. –

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías