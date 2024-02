Sobradillo tiene todo dispuesto para vivir la VII Ruta de Senderismo con un recorrido espectacular

El Ayuntamiento de Sobradillo tiene todo dispuesto para celebrar el próximo sábado, 2 de marzo, la VII Ruta de Senderismo, evento que este año estrena trazado para recorrer uno los lugares más espectaculares, y a la vez desconocidos, del Parque Natural Arribes, en este caso sobre el cauce del río Águeda, donde ofrece cortados de más de 200 metros de desnivel.

Precisamente, el alcalde de Sobradillo, José María González, destaca el impresionante paisaje que tendrán la oportunidad de presenciar los senderistas que acudan el próximo sábado a la localidad, donde “destaca los miradores con unos cortados impresionantes, entre ellos el Po Rodrigo, que siempre ha sido famoso en Sobradillo con el mirador de La Puerta; desde este último se ve todo el tramo de la vía férrea”, asegura el alcalde. “Son miradores muy bonitos, también el paso por la zona de encinas y carrascos y que conocemos como Las Carboneras, un pozo al lado de Los Infiernos, y en el que a lo largo de unos 500 metros vas viendo la copa de las encinas”.

Sobre esta jornada, que se presenta de lo más atractiva, el alcalde espera “que no llueva. Ayer daba agua y no llovió”, por lo que invita a todos los amantes de la naturaleza y de las Arribes más agrestes a “que vengan por las vistas, porque no se irán de Sobradillo decepcionados, van a observar un espacio natural que merece la pena ver, con sus cortados y miradores, por la fauna y flora que surge del microclima de Arribes, por admirar las aves, el hábitat del águila perdicera..., y también por el trato de la gente de Sobradillo, por la paella que tenemos en la comida y por el obsequio que damos con mucho esfuerzo para un pueblo de menos de 200 habitantes; y por visitar la Casa del Parque en el Torreón de Sobradillo, que está perfecto, muy bien ambientado con el paisaje de arribes, con cascadas..., y las explicaciones instructivas de los monitores y por las vistas que ofrece El Torreón desde su almena”.

Así las cosas, el recorrido, de unos 14 kilómetros de dificultad media, discurre por algunos de los parajes más impresionantes y desconocidos del Parque Natural Arribes del Duero y Reserva de la Biosfera 'Meseta Ibérica'. El precio de inscripción es de 10 euros e incluye obsequio y paella, pudiéndose formalizar abonando la cuota en el número de cuenta ES23 3016 03 19171074552728. Además, las personas que no quieran hacer la ruta, podrán participar en la comida por un precio de 6 euros.

La salida se dará a las 10.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento en la Plaza de la localidad y el regreso está previsto sobre las 14.00 horas, serán pues cuatro horas de camino para observar el extraordinario cañón que aquí conforma el Águeda, imágenes con las que el Ayuntamiento de Sobradillo quiere obsequiar a los participantes como organizador de la ruta. Además, por la tarde se ofrece la posibilidad de visitar de forma gratuita la Casa del Parque Arribes 'Torreón de Sobradillo'.