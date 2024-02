Los alumnos de 'Atención Sociosanitaria en Lumbrales' reciben el certificado profesional

El curso de 'Atención Sociosanitaria en Lumbrales’, se ha clausurado esta mañana con la entrega de certificados de profesionalidad a los 10 alumnos. Nueve mujeres y un chico han recibido el titulo de formación teórico-práctica, un doble certificado que acredita su profesionalidad para trabajar tanto en 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio' como en 'Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales'.

Un año después de la puesta en marcha de la acción formativa y de empleo del EcyL 'Atención Sociosanitaria en Lumbrales’, promovida por el Ayuntamiento de Lumbrales, el alcalde, Manuel Santos y otros ediles del Consistorio presidían el acto de clausura del taller. El alcalde daba la enhorabuena a los alumnos "por haber conseguido el certificado de formación y espero que sea muy provechoso para vuestra vida laboral". "Ójala vengan muchos curso como éste, lo intentaremos" añadió Santos. Por su parte, la teniente alcalde Raquel Saldaña destacó el trabajo realizado por el alumnado: "Habéis trabajado muchísimo, he sido consciente, y ha sido difícil duro; enhorabuena a todos y ójala que este esfuerzo sirva para conseguir un empleo".

También el buen trabajo realizado por los alumnos fue destacado por Esther Santiago, directora de la residencia municipal de Lumbrales, uno de los centros que han acogido las prácticas de la formación en Atención sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales.

Balance

Por su parte Rocío Corchete, la coordinadora docente del programa 'Atención sociosanitara en Lumbrales', intervino para hacer un balance de este curso que se inició el 1 de marzo de 2023. La entrega de los certificados al alumnado "es el resultado del esfuerzo de cada alumno pero también de todas las personas que estuvieron en nuestro lado durante el transcurso del programa de formación". En este sentido destacó el apoyo recibido durante las prácticas en las dos residencias de Lumbrales -Santa Rita y residencia municipal- "y en los setenta domicilios que han querido formar parte de este proyecto". La coordinadora agradeció al Ayuntamiento de Lumbrales, a las dos residencias y a los 70 personas atendidas en sus domicilios: "gracias por acoger a nuestros alumnos, que se que han dejado huella en las residencias y en los 70 domicilios".

El agradecimiento también se hizo extensivo a la "sesión de escuelas taller de la gerencia provincial del servicio publico de empleo, en especial al gerente, Juan Carlos Sánchez García y a su equipo, y a Hortensia González y demas integrantes del EcyL".

Por otra parte, la coordinadora felicitó a los alumnos "por haber llegado a la meta, podeis sentiros muy orgullosos, yo lo estoy, y deseo que consigais trabajo, algunos ya lo habéis conseguido, las puertas las teneis abiertas". En este sentido instó a los nuevos titulados a "no olvidar que os habeis formado para ayudar a las personas que lo necesitan, y en el respeto a nuestros mayores ante todo". "Os vais de aquí con el compromiso de servir a la humanidad con el respeto de nuestra asistencia, teneis en vuestras manos la felicidad en la vida de otros y ayudar a los usuarios dependientes y no tan dependientes, y los sueños y las esperanzas de las familias que confian en vosotros para cuidar de sus familiares, asi que dejar el listón bien alto, aunque no tengo ninguna duda de ello" afirmó Rocío Corchete.

Entrega de diplomas

Trás la proyección de un video que recogía pinceladas del trabajo realiazado en estos meses, elaborado por la docente-monitora, Beatriz Iglesias López, se procedió a la entrega de diplomas.

El alcalde, Manuel Santos, la teniente alcaldesa, Raquel Saldaña, los concejales Carlos Pedraz, Rosa del Pozo, Laura García e Ignacio Francia y la directora de la residencia municipal, Esther Santiago, entregaron los certificados a cada uno de los alumnos-trabajadores.

A lo largo del acto de clausura del curso estuvo muy presente en la memoría de todos el recuerdo de Manoli Peña, alumna del curso fallecida recientemente, "una gran mujer, valiente y luchadora hasta el final", como recordó la coordinadora de la acción formativa. El Ayuntamiento llevó al acto una flor blanca en memoria de Manoli, flor que presidió las fotos oficiales de la clausura.