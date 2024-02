Unión por la Ganadería rompe con Ganaderos Unidos por desacuerdos con su forma de actuar

Mediante un comunicado, Unión por la Ganadería (UpG), plataforma que aglutina a casi una veintena de colectivos relacionados con la ganadería de Salamanca, Ávila y Zamora, anuncia la ruptura con Ganaderos Unidos de Castilla y León (GU) por estar en desacuerdo con los métodos o formas de actuar de este colectivo, especialmente a raíz de la paralización de los saneamientos llevados a cabo “de forma unilateral” por GU, acciones que Unión por la Ganadería califica de “cuestionables, para conseguir objetivos de unos pocos”, pues desde UpG entienden que los ganaderos reclaman “objetivos mucho más amplios y duraderos, que realmente solventen problemas de base para todo el sector”.

La paralización de saneamientos ha sido la gota que colma el vaso, según el comunicado, pues UpG acusa de GU de emprender acciones de forma “unilateral” y “ muy cuestionadas e incluso inadmisibles para la mayoría de integrantes de UpG como el corte de lecturas”. A este respecto, añaden que se propuso a UG “que rectificará en sus acciones, se retractará de las acusaciones vertidas hacia diferentes colectivos de UpG y aceptará la decisión tomada de forma consensuada por la mayoría”, lo que UG no aceptó.

Ante este hecho, UpG acordó días atrás “llevar a cabo medidas de presión para conseguir objetivos comunes mucho más ambiciosos y duraderos”, para lo que entienden que “es necesaria una unión firme del sector que dé mayor fuerza y que permita contar con el apoyo de más provincias y comunidades autónomas, que en estos momentos no es posible porque hay zonas que, con los actuales objetivos reivindicados y las formas de actuación, no están dispuestos a realizar la paralización de saneamientos, incluso dentro de nuestra propia provincia”, aseguran.

La gran mayoría de los socios de UpG opina que “una medida tan contundente como el corte de saneamientos de campaña debe llevarse a cabo con un gran respaldo y máxima fuerza, pues de no ser así podría fracasar o no alcanzar objetivos” que amparen a “todas las ganaderías, independientemente de prevalencias locales o provinciales en la que se encuentren”. Estas peticiones de UpG van encaminadas hacia “cambios en la política sanitaria de la tuberculosis bovina”, tales como la revisión del Programa Nacional centrado en la ganadería extensiva; que las CEAs eviten sanear reses con destino a sacrificio; la creación de una vacuna contra la enfermedad, la descalificación de cebaderos o la recuperación de calificación, etc.

Asimismo, UpG acusa a GU de no aceptar “ninguna opción que no sea la suya” hasta el punto de intentar “imponer lo que piensan al resto del grupo”, para lo que “solo ha conseguido un respaldo minoritario”, situaciones en las que UpG “ha intentado buscar un punto intermedio y que se acercasen las posturas, buscando continuamente el bien común y mantener la unión de todo el sector ganadero”, lo que al final no se ha conseguido.

En la última reunión de socios de UpG, “la mayoría se ha opuesto frontalmente a seguir tolerando estas actitudes y no ha cedido a las presiones. No se ha permitido involucrar a todo un sector bajo unos métodos cuestionables, para conseguir objetivos de unos pocos”. A pesar de ello, desde UpG aseguran que respetan “el camino que deciden tomar, aunque no lo compartamos, ya que deseamos que se logre todo lo posible para mejorar la situación de todos los ganaderos”.

Por ello, el resto de colectivos que conforman UpG “no están dispuestos a seguir trabajando con UG”, lo que conlleva una “reorganización para retomar la mesa de trabajo con aquellos que mayoritariamente han apostado por la unión para conseguir objetivos comunes mucho más ambiciosos y duraderos”.

COLECTIVOS INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA UNIÓN POR LA GANADERÍA

1. Asoc. Agraria ASAJA

2. Asoc. Agraria UPA

3. Asoc. Agraria COAG

4. Asoc. Agraria UCCL

5. Asoc. de Ganaderos 19 de Abril

6. Unión de Ganaderos de vaca Nordiza-UGAVAN

7. Asoc. del Bajo Duero-ABADUERO

8. Asoc. Blonda Aquitania Castilla y León-ABACYL

9. Federación Española de Criadores de Limusín

10. Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha

11. Asoc. Ganaderías de lidia

12. Ayuntamientos de Zona de Especial Incidencia a Tuberculosis

13. Sociedad Cooperativa Dehesa Grande

14. Asoc. Vacuno de Calidad de Salamanca, Ternera Charra

15. Movimiento Ganaderos de Vitigudino

16. Plataforma ganaderos de Salamanca

17. Asoc. de Veterinarios de producción Animal de Salamanca, VEPROASA

18. Plataforma de Ganaderos de Ávila

19. Plataforma Defensa Ganadera Sayago