Popy Vegas, protagonista en el podcast ‘Tenemos Rollo para Rato’

La directora, dramaturga e intérprete mirobrigense Popy Vegas es la protagonista de la nueva entrega de Tenemos Rollo para Rato, un video podcast con el humor y las anécdotas como ejes impulsado por la copywriter y asesora de redes sociales Verónica Montero (quién tiene raíces mirobrigenses) junto a Arantxa García y Miguel Ángel Valverde.

Durante la entrevista en este video podcast, Popy Vegas habla largo y tendido sobre su vida como actriz en Castilla y León, resaltando que se puede vivir de su profesión en el entorno rural, en la ‘España Vaciada’: “me gusta Castilla, me gusta el pueblo, tengo mis residencias tanto en Valladolid como en Ciudad Rodrigo, y a mí me gusta salir a la calle y estar conectada en la naturaleza”, apuntando que “la calidad de vida que se tiene en Castilla no la tendría” en una gran ciudad.

En la emisión se va hablando de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, de la Ruta de los Malditos, del día a día siendo actriz en Castilla y León, de sus actuaciones en plena calle, de la cultura en los pueblos, o del ‘glamour’ que envuelve el cine y el teatro, indicando que “lo que más me gusta de este trabajo es la cantidad de experiencias que puedo vivir gracias a ello, pero no por eso es fácil”. Este video podcast se puede ver y oír aquí: