Merecida victoria del III de Futormes en un partido que tuvo emoción casi hasta el final

En una inusual comparecencia en la que se puede considerar ‘franja estrella’ de cada fin de semana en Conde de Foxá (la tarde sabatina), el III Columnas de Futormes sacó adelante su entretenido duelo frente al Hidrafresa Sonner, en el que se mereció ganar por cómo fue desarrollándose el partido, aunque no pudieron respirar tranquilos hasta prácticamente el último minuto.

Dentro de un primer tramo del partido parco en ocasiones, el III Columnas se adelantó concluyendo el 2’, en una jugada ‘a trompicones’: el guardameta visitante salió a despejar el balón, que golpeó en Danel, retrocediendo hacia su portería, y aunque lo llegó a coger por el suelo, la presión de Danel hizo que se le escapase y acabase entrando. En los minutos siguientes hubo mucho juego y poca ocasión, protagonizando dos para los locales David Pascual (el portero se anticipó en la primera y le detuvo el tiro que hizo en la segunda).

El Hidrafresa tiraba de forma muy esporádica, pero el III Columnas pidió tiempo muerto en el 10’, y aunque no cambió el panorama, los visitantes solicitaron sorprendentemente el suyo casi acto seguido, en el 12’. Tras el mismo, sí que varió el ritmo, viviéndose unos minutos hasta el descanso con varias ocasiones muy claras, empezando por un tiro visitante desde media distancia que detuvo Saúl con una gran parada. Poco después, envió otra por alto a córner, antes de que el peligro cambiase de lado, con una intentona de Danel que sacó el guardameta, y una llegada de Diego que desbarataron. El primer tiempo se cerró con dos ocasiones visitantes que salvaron Diego y Saúl.

Al ir por detrás en el marcador, Hidrafresa salió mirando arriba en el 2º tiempo, cortando un tiro Aitor y estrellando otro balón en el palo. Tras un par de remates de Sergio que sacó el portero, cayó el 2-0 en el 20’, con un disparo preciso de Pascual desde el borde del área. La ventaja duró poco, ya que en el mismo minuto hubo una enorme falta de entendimiento local que propició un gol en propia puerta. Apenas minuto y medio después, los visitantes lograron el empate, con un fuerte disparo aprovechando un balón suelo en la frontal.

Aunque le costó un poco, el III Columnas reaccionó, generando a partir del 24’ tres grandes ocasiones (una de Dayron y dos de Marcos) que salvó el guardameta rival. Tras solventar atrás Dayron y Pascual dos acciones peliagudas, el III Columnas tuvo una pizca de suerte en el 25’: en una acción de ataque, Dayron dio un pase en paralelo que un jugador visitante cambió totalmente de trayectoria hacia su propia portería (3-2).

El Hidrafresa pidió tiempo muerto enseguida, pero el III Columnas aguantó muy bien, no concediendo espacios hasta el 28’, con una acción que solventaron entre Álex y un defensa (y que dio pie a una contra que no pudo rematar a gol Cristian por poco). Cuando quedaban 2 minutos, el portero visitante empezó a subir como portero-jugador, pero no les dio frutos, y de hecho, en un balón que atrapó Álex cuando quedaban 1’04”, él mismo marcó a puerta vacía, lo que permitió afrontar con más comodidad los compases finales, en los cuales otra intentona de Aitor se perdió por poco.