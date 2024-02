"La oposición no estaba bloqueando la gestión municipal en Doñinos"

“Gobernar en minoría significa negociar y alcanzar acuerdos con el resto de la oposición, no chantajear, imponer y ningunear al resto de grupos”, añade tras la dimisión del alcalde

Tras la dimisión del alcalde de Doñinos de Salamanca, Manuel Hernández (CS), llegan las reacciones de otras formaciones políticas de este municipio. Así, el Grupo Popular de Doñinos muestra su "asombro y rechazo ante la explicación del regidor municipal para justificar esta decisión".

El PP acusa a Hernández de pretender "justificar su absoluta falta de responsabilidad, el engaño y la traición hacia los vecinos de Doñinos, permaneciendo en el Ayuntamiento hasta que ha dejado de ser rentable para sus intereses y su bolsillo".

El portavoz popular, Agustín Rodríguez, muestra su desacuerdo con el exalcalde que acusó a la oposición de bloquear la gestión municipal: “este señor todavía no se ha dado cuenta de que ya no gobierna con mayoría absoluta, esa época ya pasó y gobernar en minoría significa negociar y alcanzar acuerdos con el resto de la oposición, no chantajear, imponer y ningunear al resto de grupos”.

En este sentido, añadía su disposición “desde el primer día a llegar a acuerdos para facilitar la gestión del municipio, algo que ha rechazado el alcalde, queriendo tomar decisiones de manera unilateral y sin contar con el resto de los grupos. Si para él eso significa bloquear la gestión claramente tiene un problema y ha mostrado una incapacidad manifiesta para la gestión de este municipio porque olvida que tiene instrumentos legales para recabar el apoyo o la reprimenda al pleno como es la moción de confianza”.

"Sueldos desorbitados"

El portavoz popular también ha comentado que “el equipo de Gobierno está mintiendo deliberadamente, y no dicen la verdad ni cuando abandonan el barco, una verdad que significa que no hemos permitido que tanto el alcalde como su teniente de alcalde se pusieran unos sueldos desorbitados, superiores a los 23.000 euros cada uno, que claramente no corresponde a la realidad de Doñinos, ni a la situación económica del Ayuntamiento”.

Rodríguez también ha recordado que el alcalde tiene una comisión de investigación abierta en la que "tiene que dar explicaciones por la adjudicación de contratos a dedo, sin ningún tipo de publicidad y evitando la pública concurrencia entre otras cosas, lo que ha provocado su huida hacia adelante para tratar de evitar dar las explicaciones que le hemos exigido, y que por su puesto dará porque tenemos claro que llegaremos hasta el final y hasta donde haga falta”.

Por otra parte, el portavoz popular ha pedido que “por decencia, por honradez y honestidad los miembros de CS del equipo de Gobierno no se vayan a la oposición dejando el Consistorio en una situación calamitosa si no que se marchen a sus casas para dejar paso a gente con ganas, con ilusión que sean capaces de sumar y trabajar por un municipio que claramente se ha quedado estancado”.

Finalmente, Rodríguez avanzaba que "si nos toca gobernar, aunque sea en una situación de precariedad absoluta, lo haremos con las máximas ganas y disposición, dejando de lado los personalismos y los intereses personales que siempre han movido a Manuel Hernández”.