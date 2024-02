"Querían mi cabeza y ya la tienen ahí". Dimite el alcalde de Doñinos de Salamanca

Manuel Hernández deja de ser el alcalde de Doñinos de Salamanca, después de haber iniciado esta legislatura al frente del Consistorio sin la mayoría absoluta. Desde este momento renuncia a la alcaldía y pasa a la oposición.

En declaraciones a SALAMANCA AL DÍA apuntaba que "no hemos tenido una oposión constructiva, nos rechazaban todas las propuestas importantes, así que es un punto y seguido, haremos una oposición constructiva y no descartamos presentarnos a las siguientes elecciones, porque estamo muy satisfechos con lo que hemos hecho y con lo que se ha podido cambiar el muncipio".

Tras los últimos comicios, su formación, Ciudadanos, contaba con 5 representantes en el Ayuntamiento, frente a los 3 del PP, 2 del PSOE y 1 de Vox. Sin embargo, según ha explicado a Radio Salamanca (SER), no podían gobernar en minoría y por eso, junto al resto de ediles de CS, dejan el Gobierno del municipio y pasan a la oposición.

"Después de estos siete meses en este nuevo mandato y tras lo ocurrido en todos los plenos, donde la oposición no nos ha dejado trabajar, nos hemos visto obligados a dimitir por el bien del municipio para que los proyectos pendientes no se frenen y salgan adelante", explicaba en la citada emisora.

"Los concejales de esos partidos han sido una piña estos meses y el nuevo presupuesto no lo respaldamos, queremos que lo lleven a cabo y no se frenen los proyectos, pendientes. Querían mi cabeza y ya la tienen ahí, se la he puesto en bandeja", añadía.

Respecto al futuro de la localidad apuntaba que queda en manos de PP, PSOE y Vox: "No creo que tengan problema para que uno de ellos sea candidato a la alcaldía y puedan gobernar los seis", concluía en el informativo Hora 14, que dirige Jesús Martín Inés.

Tras la dimisión de Hernández, en el próximo pleno se elegirá al nuevo alcalde.