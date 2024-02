¿Sabías que existe algo llamado Diastema o espacio interdentario?

El diastema o espacio interdental es una anomalía que afecta de manera directa la dentadura, mostrando separación entre los dientes, esto se visualiza en su mayoría en los incisivos superiores y es muy frecuente en los niños con dientes de leche pero pueden ir desapareciendo a medida que van creciendo y salen los dientes permanentes. En los adolescentes y jóvenes suele desaparecer los cuando salen los caminos superiores, esta anomalía también tiende a ser hereditaria.

Aunque en la mayoría de personas se presenta más en los niños, también afecta a miles de personas alrededor del mundo y aunque no es un problema mortal, en cuestión de la estética dental deja mucho que desear, en la sociedad muchas veces nos vemos obligados a esconder una sonrisa que no sea perfecta por el miedo a ser juzgados y esto puede afectar mucho el estado de ánimo cuando no sentimos que somos perfectos ante una sociedad donde la apariencia juega un papel muy importante.

¿Qué causas tiene la aparición de diastema en los niños?

Dientes supernumerarios: Son los conocidos mesiodens y son la causa principal de esta, generan una separación en los incisivos centrales.

Agenesias dentarias: Las agenesias dentarias son detectadas cuando faltan los incisivos laterales y causan la diastema en los incisivos superiores.

Trastornos eruptivos: Están relacionados con los traumatismos en dentición temporal o la erupción ectópica de un diente.

Pérdida de dientes: Cuando se pierde un diente ya sea por ser de leche o traumatismo, estos pueden extenderse a otras zonas causando así la separación interdental.

Succión digital: El hábito en niños de chuparse el dedo puede generar una inclinación en los dientes incisivos superiores lo cual puede aparecer un diastema interincisivo.

Hiperactividad lingual: Es cuando el exceso de presión o tamaño lingual tiene o genera un desequilibrio en la musculatura lingual aumentando el perímetro de las arcadas dentarias y provocando la separación.

Quite fisuraron: Está patología es poco frecuente y se relaciona con la separación de los dientes.

Discrepancia oseodentaria positiva: Es cuando la longitud de la arcada maxilar es mayor los diámetros mesiodistales.

Frenillo del labio superior: Se presenta cuando el frenillo del labio superior es mucho más grande de lo normal, se inserta hasta ocupar el espacio de los incisivos causando el diastema dental.

Dientes en forma triangular o microdoncias: Son anomalías en el tamaño dentario y están asociadas a cuando aparecen diastemas múltiples y desigualmente repartidas en las arcadas dentarias.

¿Cómo se cura un diastema dental?

La separación en los dientes o diastema no genera riesgos para la salud oral, sin embargo, las personas prefieren que sea realizado algún tratamiento o seguimiento para corregir está anomalía. Se puede tratar incorporando una opción terapéutica y es necesaria la revisión del odontopediatra en los niños para analizar si es necesaria su eliminación. Entre las estrategias terapéuticas están:

Ortodoncia convencional con brackets. Carillas dentales usadas en la estética dental. Implantes dentales. Ortodoncia invisible.

En el caso de los brackets, primero se llevará a cabo una cirugía para eliminar el frenillo, que puede realizarse mediante una cirugía convencional o láser, luego comienza el plan de la ortodoncia para eliminar el espacio entre los dientes, cabe destacar que el tiempo de este tratamiento no es el mismo para todas las personas, este tiempo es personalizado dependiendo de qué tan grande es la anomalía de cada paciente, el paciente puede optar fácilmente entre la ortodoncia fija, removible o invisible.

¿Cuánto tiempo tarda en cerrar un diastema?

La duración del tratamiento depende de cada paciente, los médicos recomiendan la visita para llevar un seguimiento correcto, el tiempo dependerá según el tipo de separación dental que se puede ver afectado por la acumulación de placas, el origen (que puede ser hereditario) también afecta el tamaño anormal de los dientes.

Es importante ir y llevar a los niños a la revisión odontológica desde temprana edad y así poder corregir anomalías como estas o algún tipo de padecimiento dental que lo pueda afectar en su adolescencia e incluso adultez si no es tratada con su respectivo cuidado. Aunque también se presentan en los adultos, seguir paso a paso las recomendaciones del médico ayuda a mejorar rápidamente la estética dental y eliminar la separación de los incisivos superiores.