El 3º Día | 19 Febrero

-Lo parece: Sin saber exactamente cuál era su intención, parece que los jugadores del Cadete del Ciudad Rodrigo Mario y Álex Ramos estaban saludando a la cámara número en mano con el objetivo de formar parte de alguna futura ‘cuenta atrás’.

-Descontento: El Cadete del Ciudad Rodrigo le ganó 2-1 al Sporting Carbajosa, cuya hinchada se mostró a lo largo del partido ‘un pelín’ descontenta con los suyos. Antes del encuentro, ya habían hecho un comentario del estilo “si vas a un concesionario y hay un Citroën y un Ferrari, lo normal es que cojas un Ferrari” que quedó ahí hasta que durante el partido fue ‘cogiendo sentido’, especialmente por la opinión de los padres sobre la posición de portero, pero también en torno al conjunto en general.

Al parecer, faltaba alguna pieza importante del equipo, y lo que había hecho el técnico era recolocar a buena parte de los jugadores, lo que no les parecía muy bien: “¡tiene cambiado de sitio a la mitad de jugadores!”, considerando que si le faltaba alguien en una posición, debería haber buscado ‘a alguien’ de la misma (en un equipo inferior, por ejemplo) en vez de “cambiar” de lugar a medio equipo. Por algunos comentarios al descanso, los jugadores tampoco le veían mucha lógica a alguna de estas reubicaciones.

-Y faltas de respeto: Al entrenador de su propio equipo le llegaron directamente a insultar (y para nada en voz baja), cuando se llevaba poco de partido, por lo comentado anteriormente y porque “es inexplicable que el mejor portero esté ahí sentado”, en el banquillo, en vez de jugando (llegaron a comentar, en primera persona, que “el lunes no vamos a entrenar”).

En un momento dado, un jugador visitante le hizo una indicación a su propio portero cuando el Ciudad Rodrigo iba a botar una falta, en plan “(portero) esta es tuya”, a lo que padres de su propio equipo ‘contestaron’ (de forma audible para todo el mundo) con un irónico “sí” acompañado de varias carcajadas (dando ‘por hecho’ que su propio portero la iba a pifiar). En conjunto, fue ciertamente desagradable escuchar ese tipo de comentarios hacia un equipo propio.

-Globo: Dentro de ese partido, un jugador visitante botó una falta que se fue bastante alta, quejándose al árbitro de que el balón era “un globo”. El colegiado probó a ver si había perdido aire, considerando que estaba bien, comentando el portero mirobrigense Cristian que el problema era “que la ha golpeado mal”.

-Si es para donar más, vale: Unionistas de Salamanca publicó en su cuenta de Twitter (bueno, X) un resultado del partido de su Infantil C contra el Ciudad Rodrigo que no se corresponde con el que figura en la aplicación federativa. En concreto, según su propio tweet, Unionistas marcó dos goles más, un fallo (o no) que esta jornada ‘se admite’ porque Unionistas había anunciado que, por cada gol que marcasen sus equipos, iban a donar 5€ a la lucha contra el cáncer infantil. Por lo tanto, esos 2 goles ‘de más’ suponen 10€ más la causa.

-Ilia: En la mañana del domingo se pudo ver en la cola para recoger el gran guiso de Piñata una camiseta de Ilia Topuria, quién horas antes se había proclamado campeón del mundo de la UFC.

-El de Alonso: La tensión era ‘máxima’ en la súperpartida especial del bingo en la tarde dominical, pero un jugador no se resistió a decir en voz alta, cuando salió el número 33, que era “el de Alonso” (aunque realmente no es su número, sino la cifra de victorias que quiere alcanzar).

-El anterior de Alonso: Hablando justamente de números de Alonso, el delegado de Parques y Jardines José Manuel Jerez acudió a una visita a un parque en la tarde del lunes con una gorra de Alonso con el número 8 y los colores de Renault F1 Team, correspondiente a la temporada 2003 ó 2004. Como muchos sabrán, el Mundial de Fórmula 1 comienza la próxima semana, pero quizá lo que muchos no sepan es que la 1ª carrera (en Bahréin), así como la 2ª (en Arabia Saudí) se disputarán en sábado.