Por un Carnaval del Toro y de Todos (Ciudad Rodrigo-Cádiz)

Este año me embarqué en la locura de fusionar el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (jueves, viernes, sábado y domingo) con el reconocido Carnaval de Cádiz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional (martes, miércoles y jueves). Tal vez merezca algún tipo de reconocimiento carnavalero por esta hazaña, pero el verdadero premio es la reflexión que comparto con mis compatriotas: ¿queremos que nuestro Carnaval sea grande, inclusivo y diverso, o preferimos mantenernos en una fiesta local tradicional? La respuesta no es clara, y aquellos que leen estas líneas tendrán sus propias opiniones, todas válidas en su singularidad. Cada uno tiene su visión personal, casi familiar, de lo que representa el Carnaval.

Debo decir que soy carnavalero hasta la médula, que mis ancestros participaron en las primeras carrozas y rondallas de Ciudad Rodrigo, que mi abuelo levantó la plaza mil veces con sus manos, y que he crecido inmerso en una cultura carnavalera desde mis primeros pasos.

En Cádiz, presencié cómo la gente lleva las festividades sobre sus hombros y en sus gargantas, cómo las empresas privadas financian eventos, cómo las administraciones públicas colaboran en diversas actividades carnavalescas, y cómo los bancos patrocinan muchos concursos callejeros. Esto se traduce en una programación matutina y vespertina durante dos semanas, con actividades para niños, adultos, jóvenes, para amantes de las chirigotas y quienes no lo son. Variedad, cantidad y calidad: los ingredientes de un gran Carnaval.

Sin embargo, nuestro Carnaval, debemos admitirlo, se basa principalmente en la tauromaquia y poco más. Este año, además, hemos reducido la oferta festiva y cerrado muchos bares. El toro es nuestra identidad y el pilar de nuestra fiesta, pero muchos están pidiendo un Carnaval más inclusivo, donde todos tengan cabida, de ahí viene el “ya estamos TODOS aquí”. Para lograrlo, necesitamos una mayor implicación social. El toro es nuestra seña de identidad, nuestro icono que hay que mimar, de hecho, hicimos hasta cabrear a la mismísima reina Isabel la Católica por el gasto en astados, o burlamos bulas papales para seguir toreando. En eso somos grandes.

Cuando busquemos culpables opino que la responsabilidad no recae únicamente en el Ayuntamiento. La fiesta es de todos, no solo de quienes nos gobiernan. La asociación Carnaval del Toro.es ha demostrado cómo el asociacionismo ciudadano puede elevar la fiesta a otro nivel, pero faltan otros actores en la ecuación: el empresarial y el resto de administraciones. ¿Dónde está la Diputación de Salamanca en nuestro Carnaval? ¿Y la Junta de Castilla y León? ¿Dónde están las entidades financieras y grandes empresas que tanto aman nuestra tierra cuando lo desean?

No sé, llámenme loco, pero veo una ludoteca carnavalera financiada por la Diputación de Salamanca, un concierto carnavalero patrocinado por la Junta de Castilla y León, una carpa “Iberdrola” para eventos, un concurso de disfraces callejeros organizado desde Ibercaja… no sé igual me ha sentado mal tanto Carnaval.

En resumen, quiero que nuestro Carnaval crezca, mejore y se vuelva más inclusivo para todos. No sé cuál es el camino a seguir, por eso dejo esa tarea a los expertos. Pero sería beneficioso que aquellos con influencia presionen a quienes tienen para que lo apoyen. Todos debemos unirnos, a través de peñas, asociaciones y otros grupos, para lograr el Carnaval que todos merecemos. ¡Viva el Carnaval del Toro de Todos!

Sergio Olvidado