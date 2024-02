El Equipo de Gobierno ve el Carnaval “bueno, con menos gente por el tiempo, pero con gran ambiente”

Los concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo responsables de las distintas parcelas organizativas del Carnaval del Toro 2024 comparecieron en la tarde del Miércoles de Ceniza para ofrecer el balance municipal del evento recién finalizado. Desde el punto de vista del Equipo de Gobierno, ha sido “un buen Carnaval, con menos gente por el tiempo, pero con un gran ambiente; incluso con mal tiempo ha habido mucha gente por las calles”, según sintetizó el presidente de la Comisión encargada de organizarlo, Ramón Sastre, quién deseó que “ojalá todos fueran como este”.

Dentro de la rueda de prensa, Ramón Sastre se centró en la parcela taurina que dirige, la cual ha sido “un gran éxito, con una gran calidad de los astados”, en especial, los del encierro del Martes, por el cual les estaban dando “la enhorabuena”. En torno al encierro a caballo, manifestó que fue “uno de los más espectaculares de los últimos años, con emoción y grandeza en los novillos, quedando la gente muy contenta”. Respecto a los eventos de las tardes en la Plaza, entiende que “han estado a la altura del Carnaval, con figuras y novillos de calidad”, recalcando por último que su misión es “mejorar cada año” la parcela taurina.

Fuera de ese ámbito, resaltó la “normalidad y ausencia de incidentes” a todos los niveles, empezando por la ausencia de cornadas graves: “este año ha sido tranquilo, lo que se agradece”, al igual que a nivel general. Al respecto, el delegado de Policía Local, Rubén Benito, dijo que “la Policía Local y la Guardia Civil han hecho un trabajo espectacular, con una unión muy buena”, quedando la “gente contenta” y sin que haya habido nada “a resaltar” en los partes diarios.

Cuestionado sobre la falta de sanciones para las personas que por ejemplo orinan en la calle, Rubén Benito dijo que “en todos los sitios no se puede estar, a todo no se llega”, subrayando que “la prioridad es la seguridad ciudadana”, y que la clave en esos comportamientos es el propio civismo de cada uno. Al respecto, Ramón Sastre expuso que “se ha dado un paso muy grande para que las calles no estén llenas de gente orinando”, especialmente con el tráiler de baños premium instalado junto a Cerralbo, opinando que “la gente ha quedado contenta”.

Mientras, en torno a las personas que incitan a los toros desde los burladeros en la Plaza, Rubén Benito comentó que en la capea de la mañana del Martes la Policía Local procedió a advertir a una de las personas que estaba haciéndolo, aunque sin llegar a sancionar, mostrando la voluntad de llegar a hacerlo si reinciden o si estropean los toros.

En lo que respecta al apartado festivo del Carnaval, su responsable, Víctor Gómez, cree que ha sido “bueno; la gente ha disfrutado, se lo ha pasado bien”, resaltando la “satisfacción” por la creación de la nueva zona de casetas de Bolonia, o el trabajo de las charangas. Sobre el baile de disfraces para adultos, dijo que “fue un nuevo éxito” tras aumentarse el aforo.

Preguntado sobre lo ocurrido con la barra de bar de ese baile (con un pobre servicio), Víctor Gómez comentó que el responsable de la empresa les ha dicho que le dejaron tiradas varias personas que iban a ejercer como camareros, así como una persona que iba a hacer de chófer para traer cosas. En este sentido, el responsable de la empresa estaba “muy enfadado” con lo ocurrido, asegurándoles que “ha tenido pérdidas” importantes.

Por último, en lo que se refiere a la parte cultural del Carnaval, Paola Martín Muñoz dijo que siguen intentando “mejorar las bases” de los concursos, estando abiertos a nuevas ideas de las peñas participantes, a quiénes agradeció su implicación, al igual que a la Reina y Damas y a sus familias, y a las entidades que organizan actos en el preCarnaval Cultural.

Durante la rueda de prensa de la tarde del Miércoles de Ceniza se fue dando las gracias al Equipo médico encabezado por Enrique Crespo, al operativo de Cruz Roja, a las peñas y asociaciones “que hacen que el Carnaval sea mejor”, a los constructores de los tablaos, a los trabajadores municipales, y en definitiva “a todo el mundo que engrandece el Carnaval”.