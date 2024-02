Jerónimo Sandoval se lleva la primera distinción ‘Conrado Abad’

La capea desarrollada en la Plaza Mayor durante la mañana del Martes incluyó la entrega del novedoso reconocimiento que ha creado la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es para distinguir al maletilla más destacado de las capeas carnavaleras (para poner en valor esta figura), recordando de paso al maletilla más afamado en la plaza mirobrigense, Conrado Abad.

De este modo, entre el 2º y 3º toro de la capea, salieron a la arena dos miembros de Carnavaldeltoro.es, mientras por la megafonía la edil Belén Barco comunicaba que el primer ganador de la distinción Conrado Abad es Jerónimo Sandoval, a quién se le puso el pañuelo de la Asociación, además de hacerle entrega de un cuadro distintivo. El galardonado recibió las felicitaciones de varios maletillas más, además de besar la arena de la plaza.

Hay que recordar que esta distinción quiere reconocer al maletilla “más comprometido con nuestras tradicionales capeas y por lo tanto con nuestras Fiestas Grandes”, no siendo ‘ni un concurso ni un premio’: no se juzga la valía artística sino la “regularidad en las capeas (su presencia), así como la conexión con el público o, de manera excepcional, una intervención de riesgo” (como un quite salvador), según explicaron en su momento desde la Asociación.