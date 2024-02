Breve apunte de un encierro por un recorrido espectacular

Acabo de asistir al tercer encierro del carnaval. Hoy he visto 6 toros de la ganadería de Orive más o menos de trapío como es costumbre en la fecha del lunes y aunque en una carrera no se puede vislumbrar me han parecido algo carentes de fuerza. A remolque de los cabestros, que no bueyes, estos son los que se utilizaban en las faenas agrícolas. Un poco de pedagogía.

Recuerdo que a principios de este siglo se cambió el recorrido del encierro, pasando a subir por la Avenida Conde de Foxá en lo que supuso para muchos un verdadero sacrilegio por sacarlo de la zona de los Pinos. Esta se convertía en un verdadero recorrido anárquico y un poco pueblerino, en el que se instalaban toda serie de artilugios y cachivaches (carros, escaleras, palets), con lo que era frecuente que los toros se emplazaran, algo muy del gusto del aficionado local. Al concejal que se le ocurrió cambiar el recorrido se le dio una leña sin precedentes pero pasado el tiempo se ha demostrado que el actual trazado puede ser uno de los más espectaculares y bonitos en aquellas poblaciones de la península donde aún se celebran este tipo de festejos. Al estrecharse el recorrido el público siente más cercano el pasar de la manada con unas carreras de los mozos mucho más ajustadas y emocionantes. En algunos lugares la Avenida se asemeja a un estadio con sus tribunas abalconadas desde donde los vecinos pueden, sin salir de casa, asistir al evento.

Y lo lógico es que el desencierro se celebrase por el mismo lugar por donde han subido los toros. Por muchos motivos ya que los animales tendrán su querencia natural a volver por donde fueron sacados. Porque se crearía un ambiente mucho más lúdico y festivo en la multitud de establecimientos hosteleros instalados en esa avenida y porque muchas personas de movilidad reducida tienen más opción de ser partícipes visuales.

Por esto creo que el futuro del carnaval pasa por que todos los encierros y desencierros se desarrollen en la Avenida Conde De Foxá. Espero que los nostálgicos de la zona de Los Pinos, cada vez menos, se den cuenta que los tiempos han cambiado y entiendan que esta propuesta de realizarse va a ser mucho mejor para todos y todas.

J.CID