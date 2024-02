Guijuelo disfruta de una nueva jornada de Matanza Típica con Esther Vaquero, Enrique Tomás y el folklore como protagonistas

La plaza de Castilla y León de Guijuelo ha acogido este sábado la segunda jornada de la Matanza Tradicional, que ha estado dedicada al Carnaval y ha rendido homenaje al grupo folklórico El Torreón.

En esta nueva sesión de la Matanza han sido nombrados Matanceros de Honor Esther Vaquero, periodista y copresentadora en Antena 3, Enrique Tomás, empresario vinculado al sector del ibéricos y al Club Porsche España. Además la periodista Elena Salamanca será la encargada de dirigir la Matanza. Como en cada jornada, hay degustación solidaria de chichas ibéricas, puertas abiertas en el Museo de la Industria Chacinera y la octava edición de la Ruta de Pinchos en diferentes establecimientos de Guijuelo.

"Es un honor está aquí, no conocía que Guijuelo compartía raíces con el pueblo de mis padres, el Cubo de Don Sancho", ha afirmado Esther Vaquero durante su pequeño discurso en el acto de nombramiento, destacando "la conexión con nuestras raíces" que supone la celebración de la Matanza Típica de Guijuelo. Vaquero, que estaba "deseando ver cómo se hace en directo" en directo, ya que "de pequeña recuerdo hacer chorizos, comer las chichas con la familia, pero no he visto un despiece".

Un nuevo éxito de las jornadas de Matanza Típica de Guijuelo que ni la presencia de lluvia en algunos momentos de la mism ha deslucido.

FOTOS_ DAVID SAÑUDO