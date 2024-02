Notable juego de los astados en la capea dentro de una tarde bastante limpia para ser Sábado

Finalizado el Festival, y con el cielo ‘calmado’ tras haber estado muy revuelto en las horas previas, el coso de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo fue escenario de la única capea del Sábado de Carnaval, en la que fueron protagonistas los tres astados de Pedraza de Yeltes que habían corrido el encierro matinal (junto a los dos toros de la ganadería de Voltalegre de la capea nocturna del Viernes).

La capea resultó bastante entretenida, dando los tres astados de Pedraza un notable juego, especialmente a los recortadores, que se pudieron medir en numerosas ocasiones a los mismos. Dentro de esa capea, hubo un susto principal, que se saldó sin consecuencias, dentro de una tarde bastante limpia para ser Sábado, según el parte informativo facilitado por Cruz Roja una vez finalizó el desencierro hacia los Toriles de San Pelayo.

En concreto, los efectivos de Cruz Roja prestaron ayuda a lo largo de la tarde a 10 personas (tanto dentro como fuera de los eventos taurinos), siendo la incidencia más relevante la fractura de tobillo sufrida por una mujer de 67 años, que tuvo que ser trasladada hasta el Hospital de Salamanca.

Los otros 9 atendidos fueron dados de alta in situ: un salmantino de 22 años que presentaba un esguince de tobillo; un hombre de 26 años con un corte en una mano; un hombre de 70 años que presentaba un síncope; una bilbaína de 22 años con una herida en la cabeza; una vecina de Carbajosa de la Sagrada de 19 años con un esguince de tobillo; un toledano de 24 años con un corte en la mano; una salmantina de 19 años con una herida en un dedo; y otra salmantina de 18 años con un esguince en un tobillo. Además, se atendió a otra persona (de la que no se han facilitado datos de filiación) por una posible fractura de tibia (pero fue dada de alta in situ).