Toti: "El CD Guijuelo está en el mejor momento de la temporada"

Toti, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su vuelta a los terrenos de juego.

Vuelta al verde: "Las sensaciones son buenas aunque no hayamos ganado. El equipo está más atrevido con balón y voy cogiendo el ritmo después de la sanción que he tenido hasta ahora".

Mucho tiempo sin jugar: "Estoy un punto de la vida en el que veo todo de forma positiva. Lo que más he echado de menos es el competir, pero he tenido fines de semana libres para estar con mis hijos. Sabía que eran tres partidos y no una lesión, que ahí siempre es distinto".

Sanción: "Algún compañero que ha estado con el árbitro en Navidades sí que me ha dicho que se había equivocado. Al línea solo le dije que cuando le hablamos no nos miraba a los ojos, igual se lo tomó como una amenaza... y no lo era. Siempre que me expulsan, el equipo gana".

Visión del equipo: "Está en el mejor momento de la temporada. Al principio nos costaba atrevernos más con balón y no había esa sensación del año pasado de ganar un poco más sobrados".

Playoff: "Sí que lo veo claro, pero igual que el año pasado y se nos escapó en la última jornada. El fútbol es muy caprichoso y estamos ahí metidos".