Aprobado pese a las quejas in situ de los vecinos el cambio de nombre de la calle Che Guevara

Mientras en la Plaza Mayor se terminaba de extender la arena del coso taurino, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró a última hora de la mañana del jueves una sesión ordinaria de Pleno (de 1h.50’ de duración), que también tuvo ‘toques carnavaleros’, por ejemplo con el debate del cambio de nombre de la calle Comandante Che Guevara, al ser renombrada como Carnaval del Toro, un punto que fue aprobado pese a la oposición in situ de varios vecinos de la calle.

Estos vecinos, que asistieron al tramo de la sesión en la que se debatió la cuestión (posteriormente se fueron), lucieron distintos carteles en rechazo del cambio, recalcando que “es innecesario” o que “El pueblo propone y el Ayuntamiento impone”. Incluso, tras preguntar en voz alta la delegada de Cultura, Belén Barco, “si queremos que una calle se llame Che Guevara” (tras dar lectura a parte de su ‘currículum’) una vecina respondió que ‘Sí’ (durante el Pleno, hubo varios policías locales en el exterior del salón).

En otro momento, tras apuntar Belén Barco que el Ayuntamiento iba a comunicar el cambio de nomenclatura a las empresas de suministros, que el cambio del DNI y pasaporte es gratuito, y que en general no entraña molestias, un vecino alzó la voz para decir que era “falso”.

La medida fue aprobada por 11 concejales del PP (estuvo ausente Pablo Sevillano, mientras que Joana Raquel Veloso entró de forma telemática) y por la edil de Vox, Patricia Martín, quién expresó que “el cambio procede, porque el Che Guevara no representa nada bueno”, pero mostró sus discrepancias con el Equipo de Gobierno por la forma de gestionar el asunto, con “prepotencia, habiéndose saltado el procedimiento adecuado, escuchando a los vecinos”, concluyendo que “no son las formas”.

El principal protagonista de este debate fue el portavoz adjunto del PSOE, Carlos Fernández Chanca, quién expresó que “creíamos que iban a entrar en razón y escuchar a los vecinos, pero se han empecinado”. Carlos Fernández Chanca recalcó que el Che Guevara es “una figura controvertida” pero que también lo sería en el año 1997 cuando fue aprobada la denominación gobernando también el PP: “era el mismo, ya llevaba 30 años muerto”. Respecto a lo dicho por el actual Equipo de Gobierno de que fue una imposición de la izquierda, Carlos Fernández Chanca recordó que es el alcalde quién decide los asuntos que se tratan en los plenos, de tal modo que “el PP está enmendando al propio PP”.

Por otro lado, tras haberse referido Belén Barco al Che Guevara como “dictador comunista”, el portavoz adjunto del PSOE le pidió que usase un “lenguaje apropiado”, porque el personaje será “macabro”, pero “nunca gobernó nada”, por lo que no pudo ser dictador de nada. Para Carlos Fernández Chanca, “esto no es una cuestión ideológica, sino de soberbia, en contra de la voluntad de los vecinos”, que han presentado 57 escritos en contra (de un total de 95 vecinos de la calle mayores de edad), mientras que no se ha llegado a demostrar exactamente cuántas personas han pedido que se cambie.

En su 2ª intervención, recordó cuestiones de hemeroteca al alcalde, como cuando Marcos Iglesias criticó estando en la oposición que el cambio de nombre de Águeda del Caudillo se hiciese sin consultar a sus vecinos (Carlos Fernández Chanca evocó que lo obligaba la Ley), o que se abstuvo a la hora de votar la retirada de la Medalla que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo le tenía concedida a Franco. Como decíamos, finalmente fue aprobado el cambio, lamentando uno de los vecinos asistentes que “pasan el rodillo” de la mayoría absoluta.

Las mociones

Tras ese debate, se debatieron dos mociones presentadas por el PP, la primera de las cuales, en torno a la mejora de las conexiones ferroviarias de la zona, acabó convertida en una moción conjunta, al mostrarse PSOE y Vox a favor, apuntando el portavoz socialista Juan Tomás Muñoz que “esperan que la línea reivindicativa [del PP] se mantenga para otras cuestiones”. Por su parte, Patricia Martín dijo que “todo lo que se proponga es beneficioso para Ciudad Rodrigo”, pero esto “es una foto más para su galería, como si no tuvieran, porque solo implica al Gobierno nacional”.

La segunda moción fue la presentada por vía de urgencia por el PP a modo de apoyo a los agentes que componen el sistema alimentario español, que acabó por ser apoyada por el PSOE tras aceptar el PP que se incluyese que no iba dirigida solamente al Gobierno de España, sino también a los otros dos pilares en materia agrícola y ganadera, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, y la Unión Europea.

Por su parte, Patricia Martín se abstuvo, ya que, pese a estar de acuerdo en el fondo, dijo que la moción es “pura fantasía”, porque, en lo que se expone, “no podemos hacer nada”, pero al mismo tiempo, “en Ciudad Rodrigo, para ‘ayudar’ a los ganaderos, le sube el IBI rústico a los ganaderos, y el Impuesto de Vehículos de los tractores”, concluyendo que “es como si hace corta y pega, es fácil ponerlo cuando no tiene obligación de realizarlo, lo de reducir el IBI sí está en su mano”.

Preguntas carnavaleras

Durante el Pleno hubo un par de preguntas en torno a asuntos del Carnaval. Por un lado, Juan Tomás Muñoz preguntó sobre el incumplimiento del contrato del Libro del Carnaval (al no adjuntarse los DVDs), contestando Paola Martín Muñoz que es “un mero desarrollo del contrato", y que en compensación la empresa editora suministrará el año que viene 25 volúmenes más del Libro. Además, el Libro de este año va a ser colgado en la web.

Por otro lado, Raquel Enríquez y Patricia Martín preguntaron por la cancelación del Bullfest, contestando Víctor Gómez que “es un evento privado”, añadiendo que “dijimos que si había evento, no habría carpa, pero no dijimos que si no había evento, habría carpa”, concluyendo que “se ha retirado por problemas de orden público”. Al respecto, Raquel Enríquez recordó que el Equipo de Gobierno dijo en su día que la carpa no se iba a montar por la realización de ese evento.