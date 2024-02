Lucía Grande Benito recibe del alcalde de Villarino el bastón de mando municipal

Con motivo de la celebración del día de Santa Águeda, el alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, hacía entrega este lunes del bastón de mando municipal a Lucía Grande Benito, que de este modo se convertía en la alcaldesa de las águedas.

Durante la entrega del bastón de mando municipal, acto que tuvo lugar en el salón de plenos del ayuntamiento, el alcalde villarinense pronunció unas palabras para expresar a la aguedesa mayor que “es un gran honor entregarte el bastón de mando por la buena colaboradora que has sido siempre con en el Ayuntamiento; siempre que te hemos necesitado has estado ahí para echar una mano en lo que has podido”, al mismo tiempo le pidió que como “dueña del pueblo” en este día, que hiciera “un buen uso de él porque hoy es tu día, el día de todas las mujeres”.

Tras recibir el bastón, la alcaldesa de las águedas señaló estar “orgullosa de cogerlo por mi pueblo, que es lo que más quiero y lo he llevado por el mundo allá donde he estado. Y para lo que necesiten en mi pueblo, mientras pueda moverme y mis piernas anden, aquí me tenéis las mujeres”, concluyó.

A continuación la comitiva de águedas y autoridades municipales degustarían un convite de productos típicos y bailarían al compás de la tuna, para posteriormente realizar un pasacalles por el pueblo y asistir a una comida.