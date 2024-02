El 3º Día | 5 Febrero

-Brazaletes: Como anticipamos el viernes, los equipos federados del deporte mirobrigense han lucido este fin de semana brazaletes verdes siguiendo una iniciativa de la Asociación Española contra el Cáncer, para visibilizar la supervivencia de esta enfermedad coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer que se conmemoró el domingo.

Al hilo de ello, al final del encuentro de alevines de la mañana sabatina entre el Ciudad Rodrigo y el Cristo Rey Barrio Vidal, se quiso hacer una foto conjunta de los dos equipos mostrando sus brazaletes, pero a esas horas el único que quedaba en los mirobrigenses era el del portero, Jesús, que además también tenía una camiseta de ese color, como señalan sus compañeros, que incluso lo mantearon ligeramente en ese momento.

Por otro lado, las integrantes del Alevín Femenino del III Columnas, que ya lucen de por sí franjas verdes en sus camisetas, saltaron a la pista para medirse al Salatormes con globos de este color.

-La novedad del bus: Tras el partido de alevines entre el Ciudad Rodrigo y el Cristo Rey Barrio Vidal, hubo uno de prebenjamines entre los mismos clubes, lo que hizo que los dos equipos visitantes se desplazasen a Miróbriga juntos en autobús, lo cual es bastante novedoso para ellos, ya que todos o casi todos sus duelos son en Salamanca capital. Sin embargo, para los prebenjamines, al menos el viaje de ida fue “aburrido”, según le dijo un chavalín a su madre (que había viajado por su cuenta).

-En el Cross: Una foto que nos remitieron de unos jóvenes participantes en el Cross del Carnaval:

-Fusión de Crosses: En la mañana del domingo, además del Cross del Carnaval, también se disputó una nueva edición del aún más veterano Cross del Pollino (lleva 14 ediciones), una cita atlética no competitiva promovida por el Club Jaramugos y Jumentos en la cual se afronta el recorrido del encierro a caballo. Este año, de regreso a Ciudad Rodrigo, se unieron a los participantes en el Cross del Carnaval.

-Percance: La edil Paola Martín Muñoz compitió en el Cross, yendo ataviada como vendedora de hot-dogs, teniendo a su propia perra como perrito caliente, que a la hora de subir a entregar uno de los premios sufrió una pequeña caída de la cesta en la que estaba.

-El premio de Carmen: Entre los múltiples regalos sorteados en la mañana del domingo tras el Cross, hubo uno muy especial: un balón firmado por todas las jugadoras del Real Betis Féminas, que fue entregado directamente por una de ellas, la mirobrigense Carmen Álvarez Sánchez.

-Más balones: En el sorteo se pusieron en juego varios balones más, entre ellos 2 de la NBA. Según explicó el speaker, Chuchi Caridad, una casa comercial le suele donar el balón oficial de la Liga de Fútbol Profesional española, pero como “la competición está adulterada”, este año le habían dado dos de baloncesto, uno repleto de los logos de los equipos de la NBA.

-Yo no he sido: Como ya hemos contado alguna vez, el marcador del Pabellón Eladio Jiménez tiene ‘vida propia’, lo que volvió a ponerse de manifiesto en el encuentro de Futormes de la tarde del domingo entre el III Columnas y Autoescuela Salamanca, cuando en varias ocasiones sonó la bocina con el partido en juego, levantando las manos el árbitro de mesa para indicar claramente que él no había tocado nada. Posteriormente, sí tuvo un error curioso: cuando cometió el III Columnas su 2ª falta, en vez de subirla al marcador como lo que era, una falta, puso un gol más a los locales, anticipándose así a lo que ocurrió un poco después.

-Eh, sácanos una foto – Versión 3º Día: