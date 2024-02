Carnaval, San Valentín y Matanza en la agenda joven del mes de febrero

Esta mañana, Sara García, concejala de Juventud, acompañada por Ana Aveleira, técnico del centro Joven de Guijuelo, han presentado la agenda de propuestas para el mes de febrero, que incluyen actividades de carnaval, San Valentín y matanza entre otras.

Para este primer fin de semana del mes, los usuarios del centro podrán disfrutar jugando al Gran Juego Password y en los juegos de exterior en la plaza Mayor, mientras que durante la semana del 6 al 10, el Carnaval será el protagonista de las propuestas juveniles. Además, y también con motivo del Carnaval, el centro abrirá los días 12 y 13 en horario de mañana, de 10:00 a 14:00h. Durante los días del 13 al 15 de febrero, realizarán un Do It Yourself para alguien muy especial por San Valentín, y el sábado 17 elaborarán otro de carácter matancero. También, la semana de 19 al 22 llevarán a cabo una Gymkhana, y finalizarán el mes con la semana de recetas dulces, del 27 al 29.