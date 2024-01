Coplas íntegras 2024 de la Rondalla III Columnas

> SALUDA DE LA RONDALLA

Corren tiempos convulsos allá por donde pierdas la mirada en el mundo.

Hemos perdido la paciencia y la chispa salta por menos de nada provocando guerras indecentes que se están cobrando miles de vidas en nombre de dioses que seguramente nunca quisieron ver estas masacres.

Mientras, en nuestro país, dicen que estamos llegando a niveles de indecencia política nunca recordados, en los que nos gobernarán aquellos que odian y quieren acabar con España.

Esto no hay por donde cogerlo.

Pues bien, por todo ello este año que hemos dejado atrás, en la Rondalla hemos querido pedir para que paren tamaños infortunios acercándonos a rezar humildemente al país hermano en la hermosa ciudad de Viana do Castelo y pedirle a la Virgen de Santa Lucía que le abra los ojos a los indignos dirigentes que nos gobiernan en la mayoría de los distintos lugares de la faz de la tierra y tengamos paz, tranquilidad y normalidad cada día, sin tener que levantarnos cada mañana con un nuevo sobresalto. Fue un fin de semana inolvidable en el que las risas, el buen yantar y el mejor beber fueron el denominador común bajo la batuta del mejor director, Julete y las atenciones de nuestros hermanos lusitanos que derrochan educación y buen trato.

También fue año electoral el 2023 y los peperos se llevaron el gato al agua arrasando en las urnas. El estacazo fue de proporciones bíblicas, Marcos y sus huestes se llevaron 12 de los 17 concejales, mientras que Juan Tomás, que parece que no cuaja, sigue bajando con cuatro concejales y Vox se estrena en el consistorio mirobrigense con Patricia que sacó uno. Como esto siga así, en las próximas elecciones y a pesar del meneo desproporcionado de la subida de impuestos que nos va a dejar temblando, en el PP salen hasta los suplentes.

Pero además han pasado muchas más cosas que os dejamos aquí en estas coplas, hacedoras de felicidad, elaboradas con mimo y mucho tiento, pensando fácil y con sentido común por lo que pueda pasar, antes de que se haga cargo la IA o alguno que tenga los sesos jugando al corro.

Pero no podemos terminar sin recordar que este año los ensayos no van a ser lo mismo, vamos a notar una ausencia muy importante para esta Rondalla que afortunadamente se mantiene prístina. Nuestro querido director musical Antonio (Cuco) una bellísima persona y un magnífico murguista, de los de verdad, al que las adversidades por duras que fueron no llegaron a vencerlo, no estará con nosotros en el convento dirigiendo los ensayos como lo hizo durante muchos años. Nos dejó con la sangre de la tierra muy dentro y le recordaremos como a él le hubiera gustado, sacando adelante un año más el repertorio, con algún que otro rifirrafe, y rematando cada jornada con buenas viandas y un buen vino.

Menos mal que nos queda la Rondalla para poder seguir disfrutando de los buenos momentos de la vida con alegría.

Rondalla III Columnas. Enero de 2024.

> REGRESO A MIRÓBRIGA (Música: Walter Cubil; Letra: Rondalla III Columnas, 2002)

Si me alejé de ti,

Miróbriga, aquel día,

Que tuve que partir

Buscando nuevas vidas,

Soñando en regresar

A mi tierra querida,

Nostalgia de encontrar

Aquella madre mía.

-

Si me alejé de ti,

Miróbriga querida,

Que me viste nacer

Y han pasado los días.

Me fui para volver

Pensando si seguían

Sus gentes, mi ciudad,

Aquella tierra mía.

-

Y otra vez volveré a ver

La muralla en mi ciudad,

Junto al río renacer,

Tu recuerdo despertar;

Y correr en los encierros

Cuando llegue carnaval

Y escuchar el reloj suelto

Una vez más.

-

Y otra vez volveré a ser

El errante trovador

Que va en busca del amor

Y entonar esa canción

Que cantaba con la murga

Aquella noche en tu balcón;

Mi recuerdo en el silencio

Se perdió.

---

> AYER SOÑÉ (Música: José Luis Perales – Un velero llamado Libertad; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

Ayer soñé

Con el palacio de los Águila y vi

El Juan de Juni aquel que nos robara

Valladolid, otra vez de nuevo aquí.

Me desperté

Y me dijeron que el palacio cerrará,

Han retirado las exposiciones

no queda na, na de na; na de na.

Y se cerró

Sin museo se quedó la ciudad,

Ni bomberos, ni hospital

Y la Murga pasará cantando este cantar:

-

Ciudad Rodrigo, ciudad cerrada

Algunas tardes no tienes bar

Para tomarte dos o tres cañas

Ni escaparates para mirar.

¡Pobres turistas! ¡pobres vecinos!

Que vais buscando, sin encontrar,

La calle arriba, la calle abajo,

Un restaurante para cenar.

---

> CAOBA (Música: M. Hermoso – Ecos del Águeda, 1951; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

El carnaval no es del toro

Es carnaval de capeas:

De mañana, tarde y noche…

Las tienes siempre que quieras.

Los toros son de Capea

Los que nos dan emoción:

El martes viene Capea,

Y Capea da el pregón.

-

Este año a los toros

Caoba no vendrá

Ni Fito, ni Tello

Ni aquellas viejas glorias.

A Marta Reillo

Veremos torear.

Estas cosas pasan

Tan solo en carnaval.

-

Si los políticos quieren,

Lo de bomberos se arregla

Como se arreglan las cosas

Cuando a ellos le interesa

Mirando pa Cataluña;

Primero no y luego sí.

Si con aquellos lo han hecho

Fácil lo tienen aquí.

-

Estribillo

-

Los coros de serafines

Ya no cantan gregoriano

Porque lo mandan dos tipos

Que en el cielo se han juntado.

Dicen que Dios los ha puesto

En un pupitre a los dos:

Uno con pinta canalla

Y el otro de director.

---

> QUE LE DEN (Música: Los Becuadros, 1918; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

Nos suben los impuestos

Y la contribución.

Las patatas, las alubias,

El tocino y el jamón.

Como sigan subiendo

No sé qué va a pasar.

Solo falta que nos suban

Los faldones del gabán.

-

Que le den, que le den pan y queso.

Al que sube todo eso.

Que le den, que le den, que le den.

Ustedes son muy listos y ya saben a quién.

-

Con los ordenadores

Y el mundo digital

Cada vez es más difícil

Entender la sociedad.

Dos cosas que no entiendo

Si no me explicas tú

Son las coplas de la Murga

Y el recibo de la luz.

-

Las tasas, los impuestos

En qué lo gastarán.

Cada vez menos servicios

Y con menos personal.

Es el mantenimiento

Que cuesta la Ciudad.

Lo que cuesta mantener.

Es a tanto concejal.

-

Los de Puerto Seguro

repiten votación.

El alcalde se ha marchado

con la urna del salón.

Los guardias le preguntan

Por qué se la llevó:

Para hacer un referémdum

Lo mismo que Puigdemont.

-

Los niños y las niñas

Prefieren estudiar

Lo que tiene más salidas

En esta noble ciudad.

Con todos los impuestos

Que vamos a pagar

Un oficio con futuro

Es de cobrador del frac.

-

Metida en una cama

El día de Halloween,

Asustando a todo el mundo

Que pasaba por allí.

No sabemos si el miedo

Era por le disfraz

O debido a que “la niña”

Era una concejal.

-

La Nasa con los chinos

A Marte quieren ir;

El del Puente, los gamberros

ensuciaron con barniz.

Algún vecino dijo,

Mirando aquel desliz:

Los humanos no han llegado

Y la mierda ya está allí.

---

> SON RECUERDOS (Música: Luis Dean Echevarría; Letra: Nicolás de Elías, 2024)

Miróbriga tu eres cantar

Recorrer tus calles con un verso amable

es llenar de vida el corazón

Rendido a tus pies quiero estar

en la noche mágica, bajo la capa,

anunciar que llega el Carnaval.

Si quieres mi alma encontrar

Busca en sus rincones, en sus plazas nobles,

en palacios bellos sin igual

Y a su paso encontrarás corazones que amarán

Con pasión eterna soñarás.

-

Estribillo:

Recuerdos son

Miróbriga te llevo en el corazón

Nunca podré

Vivir sin tus silencios, misterios de amor

Sentir, morir

Nunca quisiera estar alejado de ti

Susurros al pasar

Llevarte en mis recuerdos, tú eres mi verdad.

(Música)

-

Si quieres mi alma encontrar

Busca en sus rincones, en sus plazas nobles,

en palacios bellos si igual

Y a su paso encontrarás corazones que amarán

Con pasión eterna soñarás.

(Estribillo)

---

> EN FORMA (Música: Pastor López – El parrandero; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

En la Rondalla se observa

Que hay bastantes cojos.

Los que tienen pie de atleta

Y los brazos flojos.

Con el codo de tenista

También los tenemos,

Es raro porque nosotros

Deporte no hacemos.

Y para desfilar

Nos negamos

Por no pegar un paso

Me temo que, al final

Haremos las rondas todos sentados.

-

Me gusta el coche, el no moverme,

Mejor la carne que la ensalada

Y los deportes que más me gustan

Los hago siempre con el pijama.

-

Me regaló mi pareja,

Por mi cumpleaños,

Un reloj inteligente

Que cuenta los pasos.

Un chisme tan eficiente,

Que por la mañana,

Cuando se va de paseo,

Lo espero en la cama.

Medio millón de pasos

Llevamos

Durante la semana

Y sigo sin quitarme

Las zapatillas de estar en casa.

---

> CIUDAD RODRIGO, CIUDAD HEROICA (Música: J. Cebrián, 1952; Letra: Rondalla III Columnas, 2004)

Los concejales quedaron mudos

Al conectar el ordenador

Unos gemidos, unos grititos

Mientras estaban en comisión.

Balbuceaba, la baba fuera;

La concejala se conectó

En la consulta de su dentista

Con la anestesia y en el sillón.

-

Tú que eres tan guapa y tan lista,

Tú que te conectas

Sentada en el dentista,

tú, que no quieres impuestos

a ver cómo te paga

el consistorio

las reuniones

y los plenos

-

Del cementerio nadie nos habla

Pero parece que cerrará.

Según comentan, están llevando

Las sepulturas a otro lugar.

Esta noticia, dicen que tiene

Toda la pinta de ser verdad.

Porque en el Campo de Carniceros

Los panteones han puesto ya.

-

Pablo Moreno ya tiene actores

Para Jesús el de Nazaret,

Un duro casting han superado

Los doce apóstoles del PP.

Tiene a María, José y a Pablo

con sus Iglesias y su Belén.

Dice el alcalde que con el tiempo

Si quiere un Judas tendrá también.

-

Los que nos mandan han puesto bajas

Las lucecitas de Navidad

Con el peligro de que las toque

Con la cabeza San Sebastián.

Los mayordomos que lo portaban

Bajan al santo para evitar

Que salten chispas y se parezca

A los chocones del carnaval.

-

Los jubilados ya somos tantos

Que es muy difícil de mantener

Esos programas de vacaciones,

Todo pagado y a todo tren.

Pero el alcalde, ha decidido,

Como se vive de la ilusión,

Poner palmeras en la Avenia

Y nos parezca que es Benidorm.

-

Aquella letra tan recordada,

Gentes corriendo, toros también

Que remataba con la advertencia:

Ciudado niña, te va a coger.

Como los tiempos no son los mismos

Mejor que cambien esa canción

Gentes corriendo, en vez de eso,

Gentes meando con botellón.

-

Un carnaval universitario

Dicen que aquí se celebrará.

Los estudiantes, en autobuses,

Matriculados los tienen ya.

Son, por lo visto, unos estudios

Con gran salida profesional;

Con muy poquito interés que pongas

Bien colocado terminarás.

-

Los más fecundos del municipio

Son los ediles de la ciudad.

Tuvieron cuatro y viene otra

Que en breves fechas nos nacerá.

Para ser padres hay que meterla

En el registro de la ciudad,

Pero parece que es más seguro

Cuando se meten a concejal.

-

Un retratista muy farinato

Felicitando la Navidad,

En vez de cartas, con sus tarjetas,

Mandó mensajes por el guasap.

Al ser un chisme que no domina

A mil contactos se los mandó.

La Nochebuena, en vez de cena,

Borrando archivos se la pasó.

-

Extraño coche el que bajaba

Por la Colada sin conductor.

Santa Marina, una farola

Se desplomaba sin ton ni son.

Como en la feria, la del Teatro

Aquel señor que la inauguró

Mágicamente las Tres Columnas

En plena Plaza las colocó.

-

El consistorio paga cenizos,

Cine el gobierno de la nación.

Es muy sencillo tirar la pasta

Habiendo buena recaudación.

Con los impuestos y deducciones

Que me descuentan sin compasión;

Que no me digan que nos invitan

Porque esa ronda la pago yo.

-

Esos adornos tan navideños

Nunca terminas de retirar;

Seguramente tengas alguno

Durante el tiempo de carnaval.

Si el consistorio no los retira,

Como parece lo habitual,

Lo mismo vemos al Nazareno

Con los pastores en el Portal.

-

Cada vez tiene menos oferta

El centro de especialidades.

Es una pena, porque por dentro

Le faltan todas las novedades.

No le hace falta mucha energía

Y al estar cerca la carretera,

Como le sobra, pa no tirarla,

Han puesto dos electrolineras.

---

> PICA PICA (Música: José P. Olivares – Los Gofiones; La vieja y la pulga, 1986; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

En Navilandia, para los niños

Altura máxima han decretado.

De los 70 centimetritos

Si no te pasas es regalado.

Los percentiles han aumentado,

Las criaturas miden el doble;

No se preocupen si son más altos

Allí les cortan lo que le sobre.

-

Pica p’arriba pica p’abajo

Lo que decimos no es para tanto.

Pica p’arriba pica p’abajo

El que se pique, son dos trabajos.

-

Los nuestros pueblos, mancomunados

Han adquirido un gran escobajo.

Es tan moderno que le ha costado

Ciento cuarenta y cinco mil pavos.

Es eficiente, sofisticado,

Barre las calles de cinco modos.

Por ese precio, yo me supongo,

Que ya le venga con mierda y todo.

-

Aquella vieja de los cantares

Que se comió kilos de sardinas

Dicen que estuvo puesta en el váter

Toda la noche sacando espinas.

Es parecido lo del furtivo,

No me imagino cómo lo hizo;

Hace unos meses contó la prensa

Que se comió dieciséis erizos.

-

La policía nos la quitaron

Nos han partido al señor obispo

El Juan de Juni nos lo robaron

Y con Enusa hicieron lo mismo.

Y se comenta por los rellanos

Que los de Hacienda se marchan lejos.

A los que cobran, los regalamos;

se los cambiamos por los bomberos

-

Pa romería, la del Rocío,

En Salamanca la Noche Vieja,

La tomatina, el buen marisco;

Si quieres playa vete a Valencia.

Pa los encierros, los Sanfermines,

Al alumbrado vamos a Vigo;

Las buenas murgas están en Cádiz

Y el botellón en Ciudad Rodrigo.

-

A la avenida, A la de España

Han reformado de arriba a abajo.

Dos o tres veces, la han levantado,

Porque si llueve se forman charcos.

A pocos metros el Casablanca,

Y por el centro muchas palmeras;

Con tanta agua han convertido

En un oasis la carretera.

-

Como decimos en tantas coplas

Hay que pagar mucho más al fisco

Y nos tememos, si no los bajan,

Que solo puedan vivir los ricos.

Un ciudadano del Barrio Nuevo

En Nochebuena, pobre chiquillo,

Con la subida de los tributos

Me lo dejaron en calzoncillos.

-

Ciudad Rodrigo, ciudad de bodas,

Escape room lo han denominado.

Es un concurso, que las parejas

En cuanto pueden dan esquinazo.

Al ver los novios, cómo corrían

Uno p’arriba y otro p’abajo

Esta es muy gorda, dijo el vicario,

Quieren largarse y no se han casado.

-

Los de correos han puesto en marcha

Por Navidades una campaña

Para que puedan las castañeras

Mandar castañas desde su casa.

Nos es un producto, dice la gente,

Para mandar por mensajería.

Con lo que tardan los del reparto

Seguramente te lleguen frías.

-

Tiempos mejores, tiempos pasados;

Misas antiguas, ramos perdidos.

Trajes de charra con sus bordados.

Aquellas ferias y mercadillos.

Muchos turistas con sus 600,

Martes mayores y más pequeños

Ciudad Rodrigo, en blanco y negro;

Solo nos faltan los consumeros.

-

Que Dios nos coja confesaditos

Y que nos libre también del fuego.

Me ando deprisa para apagarlo

Al no tener cuerpo de bomberos.

Le proponemos al consistorio

Que a los ediles, pa de momento,

En vez de Tablet, le den un cubo

Con que sofoquen cualquier incendio.

-

Alguna empresa con autobuses

Mucho de rango nos ha elevado.

Y ha decidido que nuestro antruejo

Se denomine universitario.

Con esa idea tan peregrina,

Y como hay tanto indocumentado

Seguramente alguno diga:

¡Este es un pueblo de licenciados!

-

Los de la Puerta del Desencierro

Haciendo piña se fueron todos

Una mañana, con la familia,

Para comer en Vilar Formoso.

Una rosquilla, un aguardiente,

No se dan cuenta que el bus no para,

Con el despiste, casi terminan

Viendo las luces que tiene Guarda.

-

-

Por mis cojones, dijo el torero

que cuando gane muchos caudales

en lo primero que me lo gasto

en una casa para mis padres.

Un hostelero, hizo lo mismo

en la subasta de los tablados,

menuda casa para los suyos;

solo la puerta cuatro mil pavos.

---

> NO TE QUIERES ENTERAR (Música: Antonio Guijarro Campoy; Letra: Rondalla III Columnas, 2024)

No te quieres enterar

Que tenemos que pagar

Hasta para respirar.

-

No te quieres enterar, ye, ye,

Que las tasas subirán, ye, ye, ye, ye.

Pagarás por el coche y por la casa

Mucho más que ayer.

Pero no se apure usted, ye, ye,

Por el coche o el chalet, ye, ye, ye, ye,

Porque para pagar esos impuestos

Los tendremos que vender.

Búscate al alcalde

Que te explique por qué.

Nos sube los impuestos

Más del triple esta vez.

Que tiene al pueblo alborotado

Sin llegar a fin de mes;

Que te diga por qué,

Que te diga por qué,

Dónde se gasta ese parné.

-

No te quieres enterar, ye, ye,

Que las tasas subirán, ye, ye, ye, ye.

Y vendrán a pedirte y a rogarte,

Y vendrán los de Regtsa a suplicarte

Que pagues el IBI con mucho interés.

Que tienes de plazo este mes.

Que pagues el IBI con mucho interés.

Que tienes de plazo este mes.

-

Música

-

Búscate al alcalde

Que te explique por qué.

Nos sube los impuestos

Más del triple esta vez.

Que tiene al pueblo alborotado

Sin llegar a fin de mes;

Que te diga por qué,

Que te diga por qué,

Dónde se gasta ese parné.

-

No te quieres enterar, ye, ye,

Que las tasas subirán, ye, ye, ye, ye.

Y vendrán a pedirte y a rogarte,

Y vendrán los de Regtsa a suplicarte

Que pagues el IBI con mucho interés.

Que tienes de plazo este mes.

Que pagues el IBI con mucho interés.

Que tienes de plazo este mes.

---

> EL CAMPANAZO (Música: Rafael Tejera y Manuel R. Melían, 1998 – Abril en Romería, Los Gofiones; Letra: Rondalla III Columnas, 2022)

El viernes por la tarde en romería

Cantando vamos todos a la plaza

Que llena de colores nos abraza;

La fiesta se convierte en alegría.

-

Canciones y charangas nos esperan,

Aquí la tradición vuelve a empezar;

Gentes que caminan por las calles

Anunciando que ya llega el carnaval.

-

Campanazo en Miróbriga popular, carnavalera.

Artesanía en su plaza y animadas sus casetas.

-

Ya los rondadores están afinando

Para que este pueblo se vaya animando

El Ayuntamiento da el pistoletazo

Grupos populares dan el Campanazo.

---

> ALMA DE MURGA (Música: Tuna de Valladolid, 2005; Letra: Rondalla III Columnas, 2019)

El Águeda, al pasar, guarda silencio,

Se marchitó la flor de la canela.

¡Qué tristes han quedado los murguistas!

¡Qué sola está sin Tato la Pesquera!

-

La plaza se ha vestido de madera,

La murga ya se va con paso lento.

Del mar llegan suspiros de Alfonsina

Y en la calle San Juan se oye un lamento.

-

Volveremos a encontrarnos en la noche

Y a cantar bajo un balcón una canción eterna.

Volveremos a rondar hasta que el alba

Inoportuno nos encuentre en una callejuela.

-

Volveremos a tocar esas bandurrias

Que reflejan la sonrisa seductora de la luna.

Brindaremos por el tiempo que vivimos

Anunciando el carnaval con esta murga.

-

Se fue cuando llegó la primavera

Por un camino largo, que se pierde.

Con Trejo cantará el Improvisado,

La Serafina y la canción del Puente.

-

Fue pájaro corsario de las letras,

Un payador con pinta de canalla,

Murguista de Miróbriga la vieja,

El más genial que vieron sus murallas.