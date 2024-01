El Casino mirobrigense comenzará la noche del viernes de Carnaval con un concurso de disfraces.

El Casino mirobrigense quiere dar a conocer a todos los socios y amigos su programa de actividades para este carnaval 2024.

El viernes por la noche después de la capea nocturna se realizará un baile concurso de disfraces, en el cual será premiado el mejor disfraz o el grupo mejor ataviado pudiendo ganar 300€ donados por la gerencia de cafetería.

La noche promete para sus socios e invitados pues estará amenizada por el dj MARIO SALCEDO.

El resto de días de Carnaval, el Casino ha organizado sus tradicionales Vermuts desde las 14:00 horas hasta las 18:00 aproximadamente, pasando posteriormente a ser el lugar donde se realizarán las tertulias taurinas de David Casas a las 20:00 horas

Tanto el sábado como el domingo de Carnaval, actuará en directo el grupo ÚLTIMO PASE, un grupo que llevará al Casino mirobrigense la mejor música de los años 80 y 90. Igualmente el lunes y martes habrá música en directo.

La Junta Gestora quiere recordar a todos aquellos socios que no hayan actualizado sus datos ni ahora ni las pasadas navidades, que se ha implementado un sistema nuevo de acceso, y si no están registrados, el sistema no los reconocerá como miembros de la sociedad.

Todos aquellos socios que no hayan enviado sus datos, pueden hacerlo a través del correo [email protected] o a través de WhatsApp al número 722151246. Tienen que enviar los nombres completos y número de DNI de todas las personas que compongan la unidad familiar (soci@, cónyuge e hij@s), así como un correo electrónico y un teléfono con WhatsApp de contacto.

El Casino Mirobrigense les desea a todos los farinatos Un Feliz Carnaval del Toro 2024!!