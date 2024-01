Nacho Martínez: "Seguro que Fenerbahce no quería a Perfumerías Avenida en el cruce"

Nacho Martínez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido ante la prensa local tras cerrar la fase de grupos de la Euroliga.

Valoración: "Le quiero dar la enhorabuena a todos. El público anima y el equipo no deja de trabajar hasta el último minuto. Son gran parte del éxito. También felicito al club porque lleva apostando muchos años no bajándose del nivel máximo de los equipos europeos. El staff y las jugadoras llevan haciendo un gran esfuerzo todo el año. No es fácil ganar en Mersin, en Polkowice...".

Fenerbahce: "Es el actual campeón de Europa y tiene un juego interior muy importante. Han recuperado gente e iremos a luchar. Si tenemos una opción, vamos a ir a por ella. Seguro que Fenerbahce no quería a Avenida en el cruce. Es mejor preparar el partido a medio plazo y ahora viene un partido el viernes, las Ventanas...".

Actitud: "Había nerviosismo porque nos jugábamos mucho. Atrás hemos estado con ímpetu y fuerza. Eso debemos mantenerlo 40 minutos".

Cuartos: "Cuando llegué sí que analicé al equipo y debía pensar en darle un cierto orden en el grupo para colocar las piezas. Juegan cinco de inicio y todas deben estar al máximo nivel. Mi labor es conseguir potenciar al equipo, no las individualidades".

Cambio de Lucía por Leo: "Me he equivocado. Solo es una anécdota...".

España: "Me voy con la selección y hay un trabajo planificado".

LAURA GIL

"El equipo ha respondido muy bien en un partido tan importante como trampa. Nos jugábamos muchísimo y estamos entre los ocho mejores. Este tipo de juego es muy alegre, defendemos, corremos y a las jugadoras nos gusta. Estoy ayudando al equipo y con tal de ganar sí que soy feliz. Estamos en la ronda que debemos estar. Echamos de menos a Silvia y Prince. Ya están haciendo el scouting nuestro en Fenerbahce para que conozcas las noches mágicas de Würzburg".