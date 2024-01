El PSOE califica de "abandonado" el transporte de viajeros en la provincia

El Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca llevará al próximo Pleno una iniciativa encaminada a “unir fuerzas” en la mejora de lo que el PSOE considera uno de los servicios “más necesarios, imprescindibles y cotidianos” como es el del transporte público de viajeros por carretera y que, en la actualidad “no funciona bien e incluso es inexistente en algunas zonas por culpa de la Junta y con la complicidad del presidente provincial Javier Iglesias empeñado en mirar para otro lado con una gestión sumida en la anestesia permanente y el abandono hacia los que viven en los pueblos” según ha declarado el portavoz socialista, Fernando Rubio, en la rueda de prensa donde se ha hecho pública la propuesta del PSOE.

“Hay que salir de los despachos, salir al territorio” para comprobar “el déficit y las carencias” de las líneas regulares que unen los pueblos salmantinos con las cabeceras comarcales y con la capital de provincia, ha denunciado Rubio, “escasez de frecuencias, inexistencia de transporte público los fines de semana, líneas que, sencillamente, no existen” indicó, “generando una situación de abandono”

Los salmantinos que viven en los pueblos, ha recriminado el portavoz socialista, “tienen que realizar un periplo de muchas horas para llegar, por ejemplo, a una citación oficial o a cualquier otra gestión en la capital de provincia, muchos los que por hartazgo y desazón ni lo intentan, y muchos también los que, sencillamente no tienen cómo”. Además, “nos encontramos con jóvenes que no tienen modo de desplazarse para poder continuar sus estudios tras terminar la etapa obligatoria” y otros ciudadanos con verdaderas dificultades para acudir a algo tan necesario como una consulta médica o un trámite administrativo” bien porque no tienen autobús o medios propios para hacerlo y esto es inadmisible”

“Los socialistas hemos estado y estamos en la defensa del transporte de todo tipo y de los salmantinos vivan donde vivan, gobierne quien gobierne” ha añadido, “mientras que la Diputación y el PP solo está cuando hay que dar palos al Gobierno”, por todo ello, “y ante la calamitosa situación de las líneas de autobuses” Fernando Rubio ha pedido a la Diputación que se ponga a la cabeza de las reivindicaciones en este sentido, “nosotros vamos a estar ahí también” porque “ya está bien que la gente que vive en los pueblos no tenga calidad de vida y tenga que marcharse de sus municipios para poder tener servicios esenciales”

Para concluir la comparecencia ante los medios el diputado provincial del PSOE se ha referido a la segunda iniciativa que los socialistas llevarán al Pleno y donde buscan el impulso o la creación de Bibliotecas de semillas en el marco de las bibliotecas públicas en la provincia, incorporando a esta proposición campañas de difusión y los recursos necesarios para su buen aprovechamiento entre lo residentes en las poblaciones del medio rural.

La Biblioteca de semillas es una innovadora propuesta que responde, por un lado, a la necesidad de mejorar la biodiversidad botánica de nuestros entornos rurales, especialmente de los huertos y escenarios hortofrutícolas mediante el préstamo y cultivo de semillas y, por otro, a dotar de mayor significación a las bibliotecas de nuestra provincia, como espacios culturales y fértiles destinados al encuentro y el compromiso social y medioambiental, ha finalizado.