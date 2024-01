El PP consigue la reestructuración de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Lumbrales que pasan a ser mensuales

El Ayuntamiento de Lumbrales celebrará a partir de ahora una sesión plenaria todos los meses, tras la aprobación de la moción de urgencia que el grupo del partido Popular presentó en el pleno celebrado la noche del viernes, moción que tuvo el apoyo de los dos ediles de Salamanca Importa y de uno del grupo Independientes por Lumbrales.

El portavoz del grupo popular, Carlos Pedraz, defendió la moción motivada por "la desinformación a la que estamos sometidos, de la que no queremos ser cómplices pues cada uno de los concejales que formamos este pleno somos responsables". En el texto de la moción se recuerda que tras elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 "el resultado de las mismas fue claro: ningún grupo político obtenía una mayoría para gobernar en solitario y el equipo de gobierno que saliera estaba en la obligación de buscar apoyos continuados con el resto de fuerzas políticas. Han pasado ya 8 meses y el equipo de gobierno actual (formado por 3 ediles del PSOE) ha hecho caso omiso, sin contar con nuestro grupo para la confección de ningún proyecto, análisis y seguimiento del Ayuntamiento".

"El actual equipo de gobierno decidió en su momento crear la Junta de Gobierno Local sin la participación de todos los grupos -la junta está integrada por los 3 ediles del PSOE y los dos de Independientes por Lumbrales- , y con ello intentar sortearnos y buscar como ejecutar las acciones que estimasen oportunas a su libre albedrío" afirma Pedraz.

El alcalde, Manuel Santos negó la falta de información denunciada por el grupo popular y rechazó la propuesta de celebrar un pleno al mes, tras la insistencia de Pedraz en denunciar la opacidad y aludir al derecho a estar informados "nosotros y todo el pueblo".

A lo largo del debate, en el que también intervinieron los portavoces de Salamnaca Importa y de Independientes por Lumbrales se planteó la alternativa de incluir a todos los ediles de la oposición en la Junta de Gobierno local, alternativa rechazada por el grupo socialista, al que Pedraz recordó "una vez más que está gobernando en minoria". En este punto el alcalde invitó a la oposión "presenten ustedes una moción de censura".

La votación de la moción se saldó con cuatro votos a favor: 1 del PP (la concejala Rosa del Pozo estaba ausente por motivos personales), 2 de Salamanca Importa y 1 de Independientes por Lumbrales. El segundo concejal de este último grupo se abstuvo en la votación y los tres concejales del PSOE votaron en contra.

Orden del día

El orden del día del pleno ordinario del mes de enero se abría con la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para efectuar el pago de varias facturas, por un importe global de 18.128 euros. Este punto fue aprobado por unanimidad, al igual que el asunto referente a la adhesión del Ayuntamiento de Lumbrales al Plan de Balsas, impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y desarrollo rural de la Junta de Castilla y León con el objetivo de "dotar de pequeñas infraestructuras, esencialmente balsas, para asegurar el abastecimiento de agua a la ganadería extensiva y protección del medio ambiente especialmente como apoyo a extinción de incendios en municipios que carezcan de agua durante el estiaje". El ayuntamiento de Lumbrales va a poner a disposión un terreno de la dehesa para la construcción de la infraestructura y las obras accesorias de la balsa, obra financiada integramente por la Junta.

En el punto referente a informes de Alcaldía, el alcalde notificó el próximo inicio de las obras incluidas en Planes Provinciales del 2023, así como del desarrollo de las obras en la residencia de mayores ubicada en la carretera de Saucelle. El plazo de ejecución de esta fase finaliza el próximo mes de febrero, quedando pendiente el mobiliario del centro.

Por otra parte, el alcalde agradeció publicamente a los vecinos de Lumbrales por la buena aceptación al programa de actividades navideñas y a la jornada de matanza, "que ha sido un éxito" afirmó Manuel Santos.

Más de 30 preguntas

En el apartado de preguntas, que superó la treintena, la oposición se interesó por asuntos de diversa índole. Así, el portavoz de Salamanca Importa, Jesús Herrero preguntó sobre las fechas en que se celebrarán el Duatlón de Lumbrales y la ruta BTT (en junio y en marzo, respectivamente, según informó el concejal de deportes, Javier Barahona), sobre la limpieza de distintas rutas de senderismo y caminos de BTT, el cierre en algunos días del gimnasio municipal... y sobre el arreglo de calles, "que se arreglarán cuando haya subvención" respondió el alcalde, y concretamente sobre la pavimentación realizada recientemente en la calle Las Cruces. En este punto el equipo de gobierno y la oposición manifestaron sus distintos puntos de vista sobre la financiación de esta última vía, obra por la que no se va a cobrar a los vecinos, un acuerdo que la oposición denuncia se tomó fuera del plazo legal. Ante las denuncias de agravio comparativo con el resto de los vecinos -a los que se ha cobrado la parte correspondiente a la urbanización de sus calles-, el alcalde recordó que a partir de ahora no se cobrará a ningún vecino por la pavimentación de calles.

Las preguntas del grupo Independientes por Lumbrales se centraron en varias de las actividades del programa navideño del Ayuntamiento. Este grupo además preguntó por las obras que se están realizando en las fachadas de las antiguas casas de los maestros y por el taller cognitivo, que ha impartido la concejala y teniente alcalde Raquel Saldaña, asunto que provocó enfrentamiento con la edil de Independientes, Laura García.

El último turno de preguntas fue para el Partido Popular. Su portavoz, Carlos Pedraz, se interesó por la aparición de escombros y desechos de obra en caminos y parcelas municipales y en un contenedor del casco urbano, y el robo de dos porteras en la finca El Berzal. Pedraz también preguntó si se han empezado las visitas a las ganaderías para elegir los toros de las fiestas así como por la contratación de las orquestas para las verbenas. El equipo de gobierno respondió que ya están trabajando en ello.

Respecto a la pregunta sobre el arreglo de caminos municipales tras los daños provocados por la lluvia ocasionó una nueva polémica entre Pedraz y el alcalde, Manuel Santos, tras manifestar este último que se parchearán los que peor estén pero no se arreglarán todos y se esperará a que se ejecuten los nuevos caminos de la concentración parcelaria. Pedraz recriminó esta decisión de no intervenir "es decir, que no se van a arreglar los caminos en 4 o 5 años." Por su parte, Santos recriminó a Pedraz "no haber hecho nada en la anterior legislatura", en la que Pedraz fue alcalde y Pedraz lo desmintió y le recordó" una vez más que usted formaba parte de ese equipo de gobierno".

La sesión plenaria finalizó con la intervención del público que se interesó por distintos asuntos de actualidad.