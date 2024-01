¿Nos hace un resumen de estos seis meses de legislatura?

Seis meses de legislatura aunque cuatro efectivos por no contar con secretaria hasta el mes de septiembre, a lo que habría que añadir el tiempo para adaptarse y conocer la situación municipal. Nosotros sabíamos que el Ayuntamiento estaba muy mal a nivel contabilidad y de gestión, pero no una situación tan desastrosa como la que nos hemos encontrado a todos los niveles: contable, porque no hay nada contabilizado en sus partidas correspondientes, todo estaba en un cajón de sastre donde entraba y salia el dinero sin aplicar a partidas presupuestarias casi nada; no hay expedientes: te podías encontrar documentos de un mismo asunto en lugares distintos; un desbarajuste total. Y por otro lado nos encontramos con proveedores que pedían el pago de sus facturas, algunos con cantidades importantes, y con la mayoría de las partidas presupuestarias sobrepasadas, por lo que era imposible hacer nada ni pagar nada aunque había dinero. Ni si quiera modificar el presupuesto valía, así que decidimos hacer un presupuesto nuevo, el de 2023. Este presupuesto se aprobó de forma definitiva el 29 de diciembre y así abandonamos el presupuesto de 2015, que era con el que se venía funcionando. Esto nos ha permitido pagar en este mes de enero las nóminas y facturas pendientes. Como ejemplo del desfase presupuestario que había diré que el gasto de personal en 2015 era de unos 500.000 euros y el actual es cercano a los 800.000 euros. Ahora, aunque estemos con presupuestos prorrogados, esta actualización nos permite manejarnos e ir pagando. En este mes de enero hemos pagado 320.000 euros de facturas que se debían a proveedores.

Ya tiene fecha para el presupuesto 2024...

Aún no, pero vamos a ponernos en breve con él, además hay que aprovechar y modificar las bases de gestión presupuestaria, actualizar el ROM, la plantilla... Ahora mismo estamos sin gente porque se contrataba con subvenciones y las subvenciones se han acabado y estamos con dos empleados, uno solo para barrer las calles. Hemos contratado mediante concurso de méritos a una persona para el funcionamiento del gimnasio y un auxiliar administrativo.

¿Qué deudas tiene el Ayuntamiento en este momento?

Además de las facturas pendientes y que ya hemos liquidado, nos encontramos con demandas por más de 500.000 euros, entre ellas la de una compañía eléctrica por 340.000 euros, con sentencia condenatoria al Ayuntamiento por no pagar la inversión realizada en el alumbrado público. Aunque la sentencia fue recurrida por el anterior equipo de gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia, nosotros queremos llegar a un acuerdo con la empresa antes de una nueva sentencia condenatoria por la que habría que pagar intereses, daños y perjuicios y más costas. También tendremos que pagar sin remedio 78.000 euros a la Seguridad Social por la demanda de una empleada municipal al no haber cotizado por lo que le correspondía; a la Mancomunidad de Vitigudino se le deben otros 43.000 euros de una deuda que viene del 2014; la empresa de la basura reclama otros 24.000 euros; el que tuvo las piscinas en 2022 también reclama otros 15.000 euros. Y aparte de estas deudas no contabilizadas nos encontramos con la pérdida de dos subvenciones concedidas, una de 44.000 euros para la cubierta del pabellón polideportivo, y otra de 24.000 euros para acabar el Mercado de Abastos, porque no se han presentado las cuentas al Consejo de Cuentas de Castilla y León. Estas ayudas estaban concedidas pero no nos las pagan porque no se presentaron las cuentas ni de 2021 ni de 2022. Y esto es lo que nos hemos encontrado.

Y a nivel de funcionamiento nos hemos encontrado con todo abandonado y sin personal porque todo funcionaba con subvenciones. Ahora tenemos dos personas, una de ellas el barrendero, que ha sido contratado este año con una ayuda para mayores de 45 años. Las instalaciones estaban abandonadas..., al gimnasio le hemos dado una vuelta y nos está felicitando la gente porque estaba abandonado totalmente, falta de limpieza, etc. El pabellón con goteras y que ha supuesto la suspensión de algún partido por el peligro que supone para los jugadores el agua en ese tipo de pisos.

¿Cómo están los Planes Provinciales?

De Planes Provinciales se asfaltaron varias calles, pero ha quedado un sobrante de 30.000 euros que hemos pedido para asfaltar las calles Traviesa y Frontón, que dan al Parque Santiago Martín 'El Viti', y algún punto más. También se hará la pista de pádel, aunque hemos cambiado el lugar donde estaba previsto, que era la pista de tenis, y que hemos decidido ponerla en la zona junto a los vestuarios de las piscinas porque nos daba pena estropear la pista de tenis teniendo más sitios para hacerla. Imagino que tampoco tardará mucho el parking para autocaravanas, que también va en la zona de las piscinas. Tanto el parking como la pista de pádel lo tiene que ejecutar la Diputación, y es lo que hay para 2024 de Planes, por lo que tenemos complicado este año hacer más obras. Esperamos que salgan nuevas convocatorias tanto de la Junta como de la Diputación y acceder a ellas para realizar alguna obra, aunque queríamos ejecutarlas directamente con empleados contratados por el Ayuntamiento, para lo que necesitamos personal cualificado, lo cual no es fácil de conseguir en estos momentos.

Además del asfaltado de calles que comentaba al principio, también se ha recepcionado el polígono agroalimentario tras desbloquear un problema administrativo que había, quedando legal todo lo que había y facilitando la venta de parcelas. Creo que se ha apalabrado una y hay varias empresas interesadas en adquirir terrenos. Y ahora estamos con el polígono industrial, también bloqueado por problemas administrativos, títulos de propiedad... Se están haciendo gestiones y esperamos en breve tenerlo resuelto.

Imagino que habrá más frentes abiertos...

Además de lo anterior, otro de los objetivos en dos meses es recuperar la Feria Agroalimentaria y Transfronteriza de Semana Santa, que este año coincide en la última semana de marzo, en la cual queremos que se implique también la hostelería.

También en breve vamos a preparar el pliego de condiciones de los festejos taurinos del Corpus, que este año cae a finales de mayo; y otro asunto con el que nos tenemos que poner son las piscinas, porque antes de sacarlas a licitación hay que arreglar el césped, problemas en la depuración, en el piso, una fuga de agua que hay...

Tenían pendiente también los nuevos contratos de servicios como la basura, la residencia de mayores y el agua...

Si, además de eso, también el presupuesto del 2024, la devolución del cobro de las dedicaciones, la devolución de lo de las sepulturas. Hay otro tema que tenemos que gestionar que es el de sobrantes en el casco urbano y masas en rústico, terrenos que la Junta ya nos ha trasferido y que se deben sacar a la venta mediante subasta pública. Habrá que actualizar el ROM y los precios públicos de todo.

¿Cómo está funcionando la coalición de Gobierno?

Bien. En principio bien, cada cual con sus delegaciones. Se está trabajando perfectamente, con la legalidad y la transparencia como cuestiones fundamentales: cumplimiento del ROM, constitución de la Junta de Gobierno Local, contratación por concurso de méritos, celebración de plenos, etc. También en este apartado me gustaría destacar el número de talleres y cursos de todo tipo que se están organizando y en los que participan 435 personas, desde bailes charros a talleres de zumba o de patinaje. También es destacable el grado de entendimiento y el apoyo que le hemos proporcionado a la asociación de mayores, a la Cofradía de Semana Santa, a la Asociación de Vecinos de Majuges o al CD Los Leones. En este campo tenemos pendiente aún una reunión con la Asociación de Empresarios, pero se mantendrá en breve. A la Cofradía de Semana Santa se le ha ayudado para crear la banda de música, y a la asociación de mayores también para que puedan tener el bar del Centro Cultural abierto para todo el mundo, el cual está funcionando muy bien y estoy contento con ello, por lo que espero que dure el planteamiento. Al CD Los Leones se le compró un trofeo para un torneo de fútbol sala y colaboramos con la Asociación Taurina para organizar el II Toro de San Nicolás. Todas las asociaciones tienen nuestro apoyo decidido, hay que potenciarlas y que se hagan cosas.