Carta a Don Jesús María Domínguez (cambio de rotulación callejera)

Muy estimado paisano: no tenía noticia de que una joya humana y culta como usted permaneciera silente ante el panorama de déficits padecidos por nuestra querida ciudad natal, y bien que lo lamento. De ahí que agradezco al diario digital C. Rodrigo AL DÍA que haya insertado en sus páginas la precisa y preciosa colaboración en torno al cambio de rotulación de la veterana c/ Comandante Ché Guevara por otra denominación redundante, innecesaria y me atrevo a calificar de pueblerina, dada la nula imaginación padecida por su promotor/a. Señor Alcalde, usted lo sabe muy bien, el lanzamiento comercial de una marca, por muy taurina y tradicional que sea, reclama otros itinerarios y circuitos mucho más específicos, especializados y costosos que la utilización de un simple callejón sin salida y situado a la afueras de Ciudad Rodrigo.

Conozco su capacidad de reacción frente a lo que se constata como una ligereza, precipitación, y/o mala decisión tomada tras una insuficiente meditación de pros y contras, o acaso una excesiva e inmotivada presión de algún asesoramiento inmaduro.

Señor Alcalde, le aseguro ser cierto: rectificar es de sabios.

Santiago Corchete Gonzalo