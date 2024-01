La banda salmantina The Son of Wood, en los Conciertos de Radio 3

Imagen del concierto de The Son of Wood en Radio 3.

La banda salmantina The Son of Wood continúa demostrando que su original sonido que mezcla de folk, rap y pop ha llegado para quedarse. El último paso ha sido conquistar la pequeña pantalla en el prestigioso programa Los Conciertos de Radio 3. La 2 emitió el concierto de la banda durante la madrugada de ayer: media hora para disfrutar de la música de este grupo forjado en las calles de Salamanca. No obstante, es posible volver a ver el concierto en la página web de RTVE.es.

The Son of Wood se encuentra en plena gira de su segundo disco, 'Asfalto y cereal' (Calaverita Records, 2023). Su reciente entrada en el circuito Girando Por Salas impulsa la prometedora carrera de este grupo que va encontrando apuntalando su posición en la escena folk y pop a nivel nacional.