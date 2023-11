El grupo salmantino The Son of Wood, seleccionado entre cerca de un millar de bandas para girar por España

Integrantes de The Son of Wood, grupo salmantino seleccionado en "Girando por Salas” Foto: The Son of Wood.

El grupo de folk-rock salmantino The Son of Wood es uno de los 22 artistas seleccionados en la convocatoria "Girando por Salas”, un Circuito de Músicas Populares patrocinado por el Ministerio de Cultura. Se trata de una ayuda pública a la producción y promoción discográfica de sus trabajos que les permitirá llevar su música por un circuito de conciertos y salas más allá de Castilla y León.

The Son of Wood ha conseguido imponerse junto a otras bandas como Chica Sobresalto, Alba Armengou Trío e Inspector Harry, entre casi un millar de artistas inscritos en toda España. Un reconocimiento que demuestra su posición como uno de los grupos emergentes con mayor proyección de la escena de folk-rock del país.

Grupos tan relevantes como Sidecars, Los Chikos del Maíz, La La Love You, El Kanka, Izal o La M.O.D.A. también fueron seleccionados en anteriores convocatorias de "Girando por Salas” y son muestra de la trascendencia de este logro. "Es de las iniciativas más importantes a nivel nacional y ha sido la lanzadera de grupos enormes que ahora mismo están dentro de los festivales. Nos hace mucha ilusión que el público haya confiado en nosotros en la votación popular y también tener el apoyo del jurado de expertos", explica Fer P. Núñez, bajista de The Son of Wood.

La selección en "Girando por Salas” supone un potente impulso a nivel económico, ya que The Son of Wood se autofinancia gracias al dinero de la venta de entradas, discos y merchandising. "Llevamos siete años rodando y no hemos cobrado prácticamente ningún concierto: todo lo que ganamos en los bolos se reinvierte directamente en el proyecto", afirma. "Girando por Salas" les proporciona no solo financiación para producción y promoción, sino también visibilidad. País Vasco, Navarra, Barcelona, Andalucía, Canarias, Baleares... Fer P. Núñez enumera solo algunos de los escenarios que están deseando conquistar y a los que habían tenido dificultades de acceso por una cuestión económica. "Cuando tienes que hacer más de 500 kilómetros, alguna sala directamente nos ha dicho: 'aquí tenemos un público bastante fijo que viene a lo que conoce, si no tenéis un respaldo suficiente, al final vais a perder dinero", se lamenta.

El último trabajo de The son of Wood, "Asfalto y cereal", aborda la despoblación y la vida en el medio rural. Para el bajista, la música siempre es una herramienta que sirve como altavoz para denunciar ciertas situaciones: "No podemos hacer nada de manera directa pero sí concienciar y hacer ver a la gente una realidad de la que a lo mejor no es consciente".