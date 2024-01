Tarde de Bolsín en Ledesma

Tras un primer fin de semana por el centro de la península, el Bolsín vuelve a Salamanca, la tierra de la que salió. Ledesma, su plaza y sus gentes nos acogieron con la hospitalidad que acostumbran, para ver tentar vacas de uno de los ledesminos más ilustres de la actualidad: el recién retirado matador de toros Domingo López Chaves.

Aunque los termómetros no llegaban a 10° de temperatura, un perezoso sol de invierno, nos regaló una agradable tarde que hizo que el público se sintiera a gusto viendo la tercera tienta de esta temporada bolsinista. Los participantes, tras superar la primera criba mostraron disposición y nivel. Tanto que alguno, ya no se confirma con ir resbalando en las eliminatorias, si no que se atreve a marcar diferencias.

Antonio Risueño