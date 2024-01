M [19-21 ENE] Un fatídico minuto condena al Cadete B del III Columnas frente a Alhambra

La maratoniana jornada dominical en Conde de Foxá (con hasta 5 partidos en total) se abrió con el duelo provincial de cadetes entre el III Columnas B y Alhambra de Guijuelo, en el que los locales acabaron por caer derrotados, tras faltarles una pizca de suerte, después de adelantarse hasta dos veces en el marcador, la primera de ellas nada más arrancar el encuentro, de la mano de Ángel.

El primer empate visitante llegó al poco de empezar el 2º tiempo, en una acción resuelta dentro del área. El III Columnas respondió rápido, poniendo Pablo Manzano al minuto siguiente el 2-1, tras llegar a rematar prácticamente desde el suelo el balón, que se hizo camino hacia la portería rival. Alhambra empató de nuevo en el 37’ (en estos partidos cada parte es de 30 minutos a reloj corrido), resolviendo arriba con un pase sencillo una acción generada tras un fallo local.

El encuentro estaba en un cierto toma y daca hasta que todo se complicó para los mirobrigenses con 2 goles de Alhambra en un solo minuto en el ecuador de este período. El primero de ellos, fue en una acción en semicontra que finalizaron con un potente golpeo en el área por alto; y el segundo, en un lanzamiento de falta lejano que rozó en alguien y acabó entrando. Casi acto seguido, el III Columnas pidió tiempo muerto, empezando a sacar portero-jugador (primero asumió ese rol Rubén y posteriormente Daniel).

Sin embargo, no hubo mucha suerte con esta estrategia, no pudiendo rematar Adrián un claro balón junto al palo izquierda, y no llegando a traspasar la línea (o al menos eso dijo el árbitro) un remate de Pablo Manzano frente al portero (quién le dio un manotazo al balón para sacarlo cuando estaba a punto de entrar).

Posteriormente, el portero repelió otro buen remate de Iván. Alhambra amplió incluso su ventaja en los últimos compases a puerta vacía, en una contra y con un tiro desde su campo, siendo de este modo el marcador final demasiado abultado para lo visto sobre la pista.

> Por parte del III Columnas jugaron: Adrián, Daniel, Ángel, Pablo Manzano, Yanbo, Rubén, Iván, Adrián, Manuel, Rodrigo y Pepe; y por parte del Alhambra de Guijuelo, Daniel, Jairo, Fran, Javier Alonso, Roberto, Pablo, Germán, Javier Rodríguez y Jerry.